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Haber Giriş: 28.05.2020 - 14:35,Son Güncelleme:

Son dakika... Hakurk'ta keşif yapan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika... Hakurk'ta keşif yapan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme yapan 3 PKK'lı teröristin hava operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."

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