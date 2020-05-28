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Son dakika... Hakurk'ta keşif yapan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme yapan 3 PKK'lı teröristin hava operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklama şöyle:
"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."
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