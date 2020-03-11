Haber Giriş: 11.03.2020 - 08:58,
Son dakika: Hakurk'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
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