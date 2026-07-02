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Son dakika... Hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Deniz Göktaş#Soruşturma#Medya
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2026 12:52

Sanal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş yurtdışı seyahati dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş'ın sanal medya platformlarında yayınladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit etti. Bunun üzerine Göktaş hakkında soruşturma başlattı.

Yurtdışı seyahatinden Türkiye’ye dönen Deniz Göktaş İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı.

Son dakika... Hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş gözaltına alındı

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Sosyal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş'ın sosyal medya platformlarında yayınladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit etti.

Bunun üzerine başsavcılık, Göktaş hakkında soruşturma başlattı.

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#Deniz Göktaş#Soruşturma#Medya

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