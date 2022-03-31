Son dakika... Hakkari'de Eren Kış-32 Operasyonu başlatıldı

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hakkari'de 'Eren Kış-32 (Hakkari-Öveç) Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Operasyonu' başlatıldı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda; jandarma özel harekat , jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 710 personel görev aldı.

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Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.