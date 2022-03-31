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Son dakika... Hakkari'de Eren Kış-32 Operasyonu başlatıldı

#Hakkari#İçişleri Bakanlığı#Eren Kış-32 Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Operasyonu
Son dakika... Hakkaride Eren Kış-32 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 710 personelin katılımıyla 'Eren Kış-32 Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hakkari'de 'Eren Kış-32 (Hakkari-Öveç) Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Operasyonu' başlatıldı.

Son dakika... Hakkaride Eren Kış-32 Operasyonu başlatıldı

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda; jandarma özel harekat , jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 710 personel görev aldı.

Son dakika... Hakkaride Eren Kış-32 Operasyonu başlatıldı

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Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak başarıyla sürdürüldüğü belirtildi. 

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#Hakkari#İçişleri Bakanlığı#Eren Kış-32 Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Operasyonu

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