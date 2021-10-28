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Son dakika... Hakkari'de askeri araç kazası! MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit

#Şehit#Milli Savunma Bakanlığı#Hakkari
Son dakika... Hakkaride askeri araç kazası MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri’de meydana gelen askeri araç kazasında P. Söz. Er Ebubekir Sel'in şehit olduğunu duyurdu.

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MSB'den yapılan açıklamada "Hakkâri’de meydana gelen askeri araç kazasında P. Söz. Er Ebubekir Sel şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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