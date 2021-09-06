Son dakika! Hakkari Yüksekova'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberine göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Yüksekova ilçesi Yürekli köyü yakınları olarak saptadığı deprem, saat 15.20'de meydana geldi.
Yerin 7,59 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçe merkezi ve bağlı köylerde hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 6, 2021
Büyüklük : 3.9 (ML)
Yer : Yüksekova (Hakkari)
Tarih-Saat : 06.09.2021, 15:20:15 TSİ
Enlem : 37.4265 N
Boylam : 44.3831 E
Derinlik : 7.59 km
Detay : https://t.co/5qBppXOtW2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi