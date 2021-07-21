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Ali Çağlar TINBEK/İstanbul,(DHA)
Haber Giriş: 21.07.2021 - 12:58 | Son Güncelleme:

Son dakika: Hakkâri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in şehit edilmesiyle ilgili yeni gelişme

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Son dakika: Hakkâri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in şehit edilmesiyle ilgili yeni gelişme

Hakkâri Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher (46), ‘taciz’ suçlamasıyla soruşturma geçiren Polis Memuru Nasuh Çulcu tarafından vurularak şehit edildi. Öte yandan olayla ilgili olarak Ankara'da 2 polis başmüfettişi atandı.

HAKKÂRİ İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in şehit edilmesi ile ilgili Ankara'dan 2 polis başmüfettişi atandı. Şehit Emniyet Müdürü Cevher, Polis Memuru Nasuh Çulcu'nun göreve başladığı Hakkâri Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde bir kadın Komiser Yardımcısı'nı rahatsız ettiği gerekçesiyle hakkında uyarı cezası ve rapor tutulan Çulcu, polis evinde yemek yerken, 3 el ateş ederek, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit etmişti.

Taciz soruşturması geçiren polis, müdürü öldürdü
Taciz soruşturması geçiren polis, müdürü öldürdü

Olay yerinde bacağından vurularak etkisiz hale getirilerek, yakalanan Çulcu, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevhere silahlı saldırı
Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e silahlı saldırı

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