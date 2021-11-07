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Son dakika: Haftalık koronavirüs vaka haritası açıklandı

#Koronavirüs#Salgın#Sağlık Bakanlığı
Son dakika: Haftalık koronavirüs vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı. Koca paylaşımında, '23-29 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir.' ifadelerini kullandı. Öte yandan Karabük'ün, 534,04 ile yine zirvede olduğu gözlendi.

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Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

23-29 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.

Son dakika: Haftalık koronavirüs vaka haritası açıklandı


23-29 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir.
Son dakika: Haftalık koronavirüs vaka haritası açıklandı
Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 293,02, Ankara'da 287,85, İzmir'de 64,81 oldu.

Karabük, 16-22 Ekim haftasında olduğu gibi 534,04 ile vaka yoğunluğunda yine zirvede yer aldı.

SALGINDA SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 326 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 474 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

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Buna göre, son 24 saatte 358 bin 326 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 474 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 584 oldu.

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#Koronavirüs#Salgın#Sağlık Bakanlığı

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