Son dakika: Haftalık koronavirüs vaka haritası açıklandı

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:
23-29 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.
SALGINDA SON DURUM
Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 326 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 474 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 358 bin 326 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 474 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 584 oldu.