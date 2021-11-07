Son dakika: Haftalık koronavirüs vaka haritası açıklandı

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Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:



23-29 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.



23-29 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir.Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 293,02, Ankara'da 287,85, İzmir'de 64,81 oldu.Karabük, 16-22 Ekim haftasında olduğu gibi 534,04 ile vaka yoğunluğunda yine zirvede yer aldı.

SALGINDA SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 326 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 474 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 358 bin 326 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 474 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 584 oldu.