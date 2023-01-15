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Son dakika: Kar ne zaman yağacak? Haftalık hava durumu belli oldu! Rekor gelebilir... Yine kar ve yağmura hasret kalacağız

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#Hava Durumu#Sıcaklık#Meteoroloji
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2023 16:09

Kar ne zaman yağacak sorusuna yönelik uzmanlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Geçmiş yıllara göre çok daha sıcak ve kurak geçirdiğimiz ocak ayında hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren yurt genelinde daha da yükselmeye devam edecek. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, ocak ayında sıcaklık rekorunun kırılabileceğine dikkat çekip, "Bu sıcağa kar da yağmur da gelmez" dedi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahminini paylaştı.

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Ocak ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları daha da artacak. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu hafta beklenen hava durumu tahminini şu sözlerle değerlendirdi:

Kuraklık tehlikesi günden güne kendini hissettiriyor. Risk her geçen gün daha artıyor. Ocak ayında mevsim ortalamalarının üzerinde olan sıcaklıklar daha da artacak.

Türkiye’de bizim bulunduğumuz bölgede yağış azlığı ve ortalamanın üzerinde sıcaklıklar devam ediyor. Çarşambadan sonra perşembe, cuma ve cumartesi günü Türkiye'nin bazı illerinde sıcaklık rekorları kırılacaktır.

O sıcaklıklar daha da artacak. Öyle ki ocak ayı sıcaklık rekorları yenilenebilir.

"BU SICAĞA KAR DA YAĞMUR DA GELMEZ"

Prof. Dr. Şen, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise, "Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar hissedilir şekilde artıyor. Ocak ayı sıcaklık rekorları yenilenebilir. Özellikle Perşembe Cuma Cumartesi. İstanbul 20 C olur. Marmara ve Karadenizde 20 dereceleri geçen bölgeler olacaktır. Bu sıcağa kar da yağmur da gelmez." notunu düşmüştü.

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Son dakika: Kar ne zaman yağacak Haftalık hava durumu belli oldu Rekor gelebilir... Yine kar ve yağmura hasret kalacağız

METEOROLOJİ'DEN DOĞU AKDENİZ UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz'de (Mersin'in doğusu, Adana, Hatay ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneyi ile Gaziantep'in ve Kilis'in batı kesimleri) beklenen sağanak yağışların; bu akşam (15.01.2023 Pazar) saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2), Adana'nın güneyi ile Hatay çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (40-60 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların 16.01.2023 Pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ ŞÖYLE:

Son dakika: Kar ne zaman yağacak Haftalık hava durumu belli oldu Rekor gelebilir... Yine kar ve yağmura hasret kalacağız

Son dakika: Kar ne zaman yağacak Haftalık hava durumu belli oldu Rekor gelebilir... Yine kar ve yağmura hasret kalacağız


Son dakika: Kar ne zaman yağacak Haftalık hava durumu belli oldu Rekor gelebilir... Yine kar ve yağmura hasret kalacağız

Son dakika: Kar ne zaman yağacak Haftalık hava durumu belli oldu Rekor gelebilir... Yine kar ve yağmura hasret kalacağız




 

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#Hava Durumu#Sıcaklık#Meteoroloji

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