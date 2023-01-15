Son dakika: Kar ne zaman yağacak? Haftalık hava durumu belli oldu! Rekor gelebilir... Yine kar ve yağmura hasret kalacağız

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Ocak ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları daha da artacak. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu hafta beklenen hava durumu tahminini şu sözlerle değerlendirdi:

Kuraklık tehlikesi günden güne kendini hissettiriyor. Risk her geçen gün daha artıyor. Ocak ayında mevsim ortalamalarının üzerinde olan sıcaklıklar daha da artacak.

Türkiye’de bizim bulunduğumuz bölgede yağış azlığı ve ortalamanın üzerinde sıcaklıklar devam ediyor. Çarşambadan sonra perşembe, cuma ve cumartesi günü Türkiye'nin bazı illerinde sıcaklık rekorları kırılacaktır.

O sıcaklıklar daha da artacak. Öyle ki ocak ayı sıcaklık rekorları yenilenebilir.

"BU SICAĞA KAR DA YAĞMUR DA GELMEZ"

Prof. Dr. Şen, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise, "Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar hissedilir şekilde artıyor. Ocak ayı sıcaklık rekorları yenilenebilir. Özellikle Perşembe Cuma Cumartesi. İstanbul 20 C olur. Marmara ve Karadenizde 20 dereceleri geçen bölgeler olacaktır. Bu sıcağa kar da yağmur da gelmez." notunu düşmüştü.

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METEOROLOJİ'DEN DOĞU AKDENİZ UYARISI



Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz'de (Mersin'in doğusu, Adana, Hatay ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneyi ile Gaziantep'in ve Kilis'in batı kesimleri) beklenen sağanak yağışların; bu akşam (15.01.2023 Pazar) saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2), Adana'nın güneyi ile Hatay çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (40-60 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların 16.01.2023 Pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ ŞÖYLE: