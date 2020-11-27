MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Hafta sonu kısıtlamaları ne zaman başlayacak?
GeriGündem Son dakika... Hafta sonu kısıtlamaları ne zaman başlayacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 27.11.2020 - 13:12 | Son Güncelleme:

Son dakika... Hafta sonu kısıtlamaları ne zaman başlayacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Hafta sonu kısıtlamaları ne zaman başlayacak?
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan kısıtlamalara yönelik olarak saatler belli oldu. 28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 30 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu uygulanacak olan kısıtlamalara yarın başlanacak. Alınan kararla birlikte 28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 30 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bu saatler içinde sokağa çıkanlara yönelik idari para cezası uygulanacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle