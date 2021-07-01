Son dakika... Hafta sonu için peş peşe uyarılar! Prof. Dr. Orhan Şen: Yağış tehlike yaratabilir, kendinizi koruyun

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen beklenen hava durumu ile ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

Bugün ve yarın (cuma) Türkiye’nin 3/4 ü sıcak hava dalgası riski altında. Unutmayın aşırı sıcaklarda bir doğal afettir. Sadece Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun kuzey doğusu hariç, kendinizi koruyun.

Cumartesi günü Türkiye’nin kuzeyine ve İç Anadolu Bölgesi'ne yağmur geliyor. Yağış şiddeti tehlike yaratabilir. Takip edin.

İŞTE METEOROLOJİ'NİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HARİTASI





İstanbul'da kısıtlamaların kalktığı ilk pazar günü için yoğun yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan, "10 dakikada sel yapabilecek yağışlar olabilir" dedi.

Doğan “Hava sıcaklıkları 33 dereceler civarında seyredecek, hafta sonu itibariyle yeni bir yağışlı ve serin havanın etkisiyle, yine mevsim normallerinin üzerinde olacak şekilde 29 dereceye düşecek. Sıcaklığı şu an yoğun şekilde hissetmemizin sebebi hem dereceden hem de nemden dolayı. Yağışla birlikte nem artacağı için 29 dereceyi 33 derecelerde hissedeceğiz. Şu anda da bunaltıcı sıcaklar var, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Güney bölgelerde 40 derecelere yakın sıcaklıklar var. Saat 10 ile 16 arasında sıcaklığın en yoğun hissedildiği saatlerde vatandaşlarımızın, özellikle kronik rahatsızlığı olanların güneşe çıkmamaları kendi faydalarına olur. Dışarı çıkacakların da güneşe çıkmamaları kendi faydalarına olur" diye konuştu.

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