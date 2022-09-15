Son dakika... Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin haftalık hava durumu raporunda "Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, batı bölgelerden başlayarak artacağı, hafta sonunda kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor" denildi.

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PROF. DR. ORHAN ŞEN: ÖNCE YAZ SONRA SONBAHAR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "Önümüzdeki 5-6 günde iki mevsimi art arda yaşayacağız. Önce sıcak yaz sonra ılık sonbahar" mesajını paylaştı. Prof. Dr. Şen, "Önümüzdeki 5-6 günde sıcaklıkdaki yükseliş ve azalış farkı 10 C yi bulacak" ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ'DEN SICAK HAVA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ilâ 6 derece altında, batı ve güney kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bugünden itibaren Marmara Bölgesi’nden başlayarak artacağını duyurdu. Meteoroloji'nin Hava Durumu raporuna göre pazartesi gününe kadar sıcaklıklar tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek.

Açıklamada "Ani Sıcaklık değişimleri ve kuvvetli meteorolojik hadiseler ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir" denildi.

İL İL BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI

Ankara : 30-34

İstanbul : 30-32

İzmir : 32-34

Konya : 32-35

Kocaeli : 37-41

Sakarya : 37-40

Samsun : 32-37

Ordu : 30-34

Trabzon : 30-32

Artvin : 32-36

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