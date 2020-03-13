Son dakika... Hacze gelen avukatı bıçaklayan iş yeri sahibi tutuklandı

Olay dün Ankara’da yaşandı. İstanbul Barosu’na üye avukatlar Necati Çakmak ve Savaş Baş, takip ettikleri bir haciz dosyası nedeni ile Ankara’ya gitti. İki avukat, daha önce ödeme taahhüdünde bulunan ancak ödeme yapmayan B. Peyzaj firmasına gitti. İki avukatın beraberinde bir icra memuru iki de polis bulunuyordu.

BIÇAK ALIP GELDİ

Bir süre sonra haciz mahalline, şirket sahibi Bekir K. geldi. Bir süre yaşanan gerginlik sonrası Bekir K. işyerinden ayrıldı ve dakikalar sonra iki kişi ile birlikte geldi. Bu esnada, avukatlar Bekir K.’nın cebindeki bıçağı fark ettiği ve kısık sesle durumu polise bildirdi. Saniyeler sonra Bekir K., elindeki bıçağı Av. Savaş Baş’ın sırtına sapladı.

HAKİMLİK TUTUKLADI

Ağır yaralanan Savaş Baş kanlar içinde kalarak koltuğa yığıldı. Olay yerinde yakalanan Bekir K. adliyeye sevk edildi. Bekir K., az önce çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Olay ile ilgili hem İstanbul Barosu hem Ankara Barosu yönetiminden isimler Av. Savaş Baş’ın sağlık durumu için teyakkuz halindeydi. Av. Baş’ın sağlık durumunun düne göre daha iyi olduğu öğrenildi..