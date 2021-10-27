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Son dakika: Hablemitoğlu cinayetinde kritik isimdi! Karakutu sır oldu

#Ukrayna#FETÖ#Terör
Son dakika: Hablemitoğlu cinayetinde kritik isimdi Karakutu sır oldu

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının kilit şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır’ın, Türkiye’ye iadesine ilişkin süreç sona yaklaşırken, Ukrayna’da güvenlik güçleri tarafından bulunamadığı öğrenildi. Şüpheli Bozkır Interpol'ün kırmızı bülten düzenlemesi sonrası 10 Temmuz 2019 tarihinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gözaltına alınmıştı.

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FETÖ lideri Fetullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 18 Aralık 2002’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırının kilit isimlerinden Nuri Gökhan Bozkır’ın, Ukrayna’da yakalandığını DHA duyurmuştu. Türkiye’nin iade talebi sonrası başlayan süreç sona yaklaşırken, Ukraynalı kaynaklardan edinilen bilgiye göre duruşmaya katılmayan Bozkır hakkında zorla mahkemeye getirme kararı verildi. Ancak bu kararın üzerinden yaklaşık 2,5 ay geçmesine rağmen, Bozkır’ın bulunamaması nedeniyle duruşmalar görülmeden ertelenmeye devam ediyor.

HABLEMİTOĞLU SUİKASTİNDE KİLİT ŞÜPHELİ

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 17 yıl önce evinin önünde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmişti. Soğukkanlı şekilde işlendiği tespit edilen cinayetle ilgili yapılan soruşturmalar ilerleyememiş, dosya rafa kaldırılmıştı. FETÖ çatı iddianamesine de giren Hablemitoğlu suikastı soruşturmasının, örgüt üyesi polisler tarafından bilinçli olarak karartıldığı tespitleri yapılmıştı.

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Soruşturma Ankara Başsavcılığı tarafından kurulan özel ekiple yeniden başlatılmıştı. Hablemitoğlu'nun ölümünden önceki 6 ay boyunca katil ya da katilleri tarafından takip edilmiş olabileceği değerlendirilerek, suikasttan önce gittiği her adresteki baz istasyonlarından alınan kayıtlar, numaralar ve sahipleri tespit edildi. Olay anında ve yerinde baz kayıtları olan telefonların kim ya da kimlerin olduğu belirlendi. İşte bu çalışmada Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda yüzbaşı rütbesiyle görev yaparken Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen Nuri Gökhan Bozkır’a ulaşılmıştı. Bozkır’ın suikastın kilit şüphelisi olduğu, diğer faillere ulaşılmasında vereceği ifadenin son derece önemli olduğu belirtildi.

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3 AY CEZAEVİ, EV HAPSİ VE ELEKTRONİK KELEPÇE

Başsavcılık Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetinin kilit şüphelisi olduğu iddiasıyla Bozkır hakkında yakalama kararı çıkardı. Şüpheli Bozkır Interpol'ün kırmızı bülten düzenlemesi sonrası 10 Temmuz 2019 tarihinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gözaltına alınmıştı.

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Bozkır, 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra Ukrayna mahkemesi tarafından elektronik kelepçeyle ev hapsine çıkarıldı. Ukrayna yasalarına göre ev hapsinin toplam süresi en fazla 6 ay olabileceği için şüpheli Bozkır’ın, elektronik kelepçeyle ve Kiev dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrole tabi tutulmasına hükmedilmişti.

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İADE KARARINI TEMYİZE GÖTÜRDÜ

Türkiye’nin iadesini istediği Bozkır’ın Ukrayna’ya iltica talebi 8 Aralık 2020’de nihai olarak reddedilmişti. Ardından 16 Aralık’ta Ukrayna Başsavcılığı Bozkır’ın Türkiye’ye iadesine karar verdi.

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Ancak karar, zanlının avukatlarının temyize başvurması nedeniyle uygulanamadı. 2 Ağustos’taki temyiz duruşması ise Bozkır’ın hasta olduğu gerekçesiyle ertelendi. Mahkeme, 18 Ağustos’ta Bozkır hakkında zorla getirme kararı verdi. O tarihten bu yana şüpheli Bozkır’ın bulunamaması nedeniyle duruşmalar ertelenmeye devam ediyor.

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CUMHURBAŞKANI DA DEVREYE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat'taki Kiev ziyaretinde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den Bozkır'ın iadesini talep etmişti.

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