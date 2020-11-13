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Selda Hatun TAN/GEBZE(Kocaeli) (DHA)
Haber Giriş: 13.11.2020 - 13:05 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Yol ortasında saldırıya uğrayan kadını kulede nöbet tutan askerler kurtardı

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Son dakika haberleri... Yol ortasında saldırıya uğrayan kadını kulede nöbet tutan askerler kurtardı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Kadın Kapalı Cezaevi’nin kulesinde nöbet tutan 2 asker, yol ortasında bir kadını dövüp bıçak çeken saldırgana kadından uzaklaşmaması halinde silah kullanacakları uyarısında bulundu. Paniğe kapılan saldırgan kaçtı, kadın tedaviye alındı.

Olay, 8 Kasım gecesi saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nin kulesinde nöbet tutan 2 asker, yol ortasında kimliği belirsiz bir erkeğin bir kadını darbettiğini gördü. Erkeğin elindeki bıçağı da fark eden askerler, saldırgana kadından uzaklaşmaması halinde silah kullanacakları yönünde uyarı yaptı. Paniğe kapılan saldırgan, kadını bırakıp kaçtı.

Nöbetçi astsubay, hemen 112 Acil'i aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kadını darbeden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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