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Haber Giriş: 28.08.2020 - 12:16 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri: YÖK'ten çok önemli karar

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Son dakika haberleri: YÖK'ten çok önemli karar
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YÖK'ten yapılan son dakika açıklamasında “YÖK olarak, Başkanlığımıza öğrenciler tarafından iletilen talepler doğrultusunda 2020- YKS kayıt tarihlerinin ‘öğrencilerin lehine olacak şekilde’ uzatılmasına karar verilmiştir. Buna göre; yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 05 Eylül 2020 Cumartesi saat 17:00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için  06 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59’e kadar, kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alındı." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıntılar birazdan...

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