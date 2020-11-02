Son dakika haberleri...Yeşilköy'de kanlı arazi çatışması! 'Vurun' dedi, silahlar ateşlendi

Hürriyet’in ulaştığı belgelere göre olay geçen 3 Ekim akşamı yaşandı. Saat 21.00 sıraları çok sayıda şirketi bulunan Mehmet Yaprak, ortağı Mehmet Turan ve Mehmet Salim Aygün, iş insanı Önder Küçük ve Cemal Tarlak ile Yeşilköy’de bir ‘arazi’ sorunu ile ilgili görüşmeye başladı. Milli Emlak’a ait 1.440 metrekarelik arazinin yarısı Mustafa K.’nin kullanımında. Kalan kısım ise bu yılın başında Önder Küçük’e geçmişti.

'VURUN' DEDİ SİLAHLAR ATEŞLENDİ

Arazinin gerçekte kendisine ait olduğunu öne süren Mehmet Yaprak, Küçük ile etrafı çevrili haldeki arazide görüşmeyi yürüttükleri esnada bahçe kapısından 4-5 kişi içeri girdi. Anılan kişilerden birinin elinde pompalı tüfek, diğerlerinin elinde ise tabanca bulunuyordu. Sessizliğin hâkim olduğu sokakta bir anda silah sürgüleri çekildi. Yaprak, Turan ve Aygün ne olduğunu anlamaya çalışırken, Küçük bir anda ayağa kalktı ve önlerindeki masayı devirdi. Küçük’ün silahlarını doğrultmuş bir şekilde kendilerine doğru gelen kişilere yönelik “Vurun” talimatı sonrası silahlar ateşlendi.



Mehmet Yaprak'ın vücuduna 7 kurşun isabet etti

ÜÇÜ DE KANLAR İÇİNDE KALDI

Silahlı kişiler Yaprak, Turan ve Aygün’ü kurşun yağmuruna tuttu. Dakikalar içinde üç kişi de kanlar içinde yere serildi. Bahçeye silahları ile giren kişiler ile Küçük hızla olay yerinden ayrıldı. Aynı arazi üzerinde müstakil evi bulunan Mustafa K. polise ve ambulansa haber verdi. Yapılan ilk belirlemelere göre Yaprak’ın sağ eline 3, ayaklarına ise ikişer kurşun isabet ettiği belirlendi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yara alan Aygün yerde baygın yatarken, olay yerine çağırdığı yeğenini M. İ. K.’nin (27) otomobili ile hastaneye götürüldü.



Olay yerinde bulunan Cemal Tarlak tutuklandı

ORGANİZE POLİSE DEVRALDI

İlk olarak Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takip ettiği soruşturmayı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devraldı. Savcılık talimatı ile tanıkların ve müştekilerin ifadeleri alınmaya başladı. Hastanede ifadesi alınan Mehmet Yaprak, olayın azmettiricisi olarak iki kişinin ismini verdi.





Mehmet Yaprak'ın şikâyetçi olduğu isimlerden biri de Ercan Timur

Yaprak, olay yerinde bulunan Önder Küçük’ün talimatı ile gelen kişilerin kendilerini kurşun yağmuruna tuttuğunu öne sürdü. Yaprak, şikâyetçi olduğu bir diğer ismin ise iş insanı Ercan Timur olduğunu belirtti. Yaprak ifadesinde Küçük ile Timur’un sürekli birlikte hareket ettiklerini saldırının gerisinde ise bu iki ismin olduğunu öne sürdü. Çok sayıda kişinin silahla yaralandığı olay ile ilgili Cemal Tarlak isimli bir kişi tutuklandı. Olaya karışan diğer kişilerin yakalamasına yönelik çalışma ise sürüyor.



Önder Küçük, olayın azmettirici olmakla suçlanıyor.

''BENİ DE TEHDİT ETTİ''

Olaya ilişkin ifadesi alınan tanıklardan Mustafa K. ise dikkat çekici bilgiler verdi. Mustafa K., Milli Emlak’a ait arazinin yarısının kullanım hakkının kendisinde olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Buranın eski sahibi bildiğim kadar ile Elif Ö. isimli kişidir. Ancak buranın çevrilmesi işleriyle Mehmet Yaprak ilgileniyordu. Bu işleri bittikten sonra Mehmet Yaprak ile ortağı Mehmet Turan, beni de tehdit ederek bana ait olan kısmın da kendisine verilmesini istedi. Üç yıl kadar önce sürekli olarak üzerimde baskı kurmaya çalışıyordu. Hatta zaman zaman, bana kendisinin işkence ettiği kişileri gösteriyordu. Ancak ben, hakkım olan yeri kimseye vermeyeceğimi söyledim.”



Mehmet Salim Aygün'ün üstünde sahte kimlik çıktı



PARMAK İZİ ALINDI

Bu arada silahlı saldırıda yaralanan kişilerden Mehmet Salim Aygün’ün ‘Kemal Aygün’ adına kayıtlı sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı. Üzerinde sahte kimlik çıkan Aygün, polisin parmak izi örneği alması sonrası gerçekte Mehmet Salim Aygün olduğu belirlerdi.

Aygün’ü hastaneye otomobili ile götüren yeğeni M. İ. K. ise ifadesinde, “Dayım yolda iken bana ‘kan kaybediyorum, acil hastaneye götür. Polis sorarsa Topkapı sanayide vurulduğumu söyle’ dedi. Ancak niye böyle söylediğini bilmiyorum” dedi.

Mehmet Salim Aygün, intihar ettikten sonra intihar eden yüz nakli donörü Rus Olga Aygün’ün de eşiydi.



Silahların konuştuğu yer, Milli Emlak'a ait değerli bir yer konumunda.