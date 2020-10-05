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Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 05.10.2020 - 09:16 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Yer: Taksim... Yine ortaya çıktılar

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Son dakika haberleri... Yer: Taksim... Yine ortaya çıktılar
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İstanbul Taksim'de Ağustos ayında gündeme gelen değnekçiler yine ortaya çıktı. Aracını Gümüşsuyu Caddesi'nde park etmek isteyen Volkan Hacısüleymanoğlu ile değnekçiler arasında 1 Ağustos'ta park parası yüzünden tartışma çıkmış ve Hacısüleymanoğlu değnekçiler tarafından bıçaklanarak yaralanmıştı. Olayın üzerinden geçen kısa bir sürenin ardından değnekçiler yine ortaya çıktı.

Gümüşsuyu Caddesi'ni kendilerine mesken tutan değnekçiler, DHA ekibinden de para istediler. DHA kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda araçlarını park etmek isteyen ekibimize yaklaşan değnekçi bir saat için 15 Türk Lirası para istedi.

YAVAŞLAYAN TÜM ARAÇLARIN YANINA YAKLAŞTI

Gümüşsuyu Caddesi ile Taksim Meydanı girişinde bekleyen ve iki kişi oldukları gözlenen değnekçiler hem Kabataş istikametinde hem de Taksim istikametinde seyir halindeyken yavaşlayan araçlara yaklaşarak araçlara yer gösterdiler. Değnekçilerin müşteri aradığı o anlar DHA kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Son dakika haberleri... Yer: Taksim... Yine ortaya çıktılar

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