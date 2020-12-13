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Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 13.12.2020 - 12:04 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Yer: Beyoğlu! Tepki çeken parti... Polis baskın yaptı

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Son dakika haberleri... Yer: Beyoğlu! Tepki çeken parti... Polis baskın yaptı
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İstanbul Beyoğlu'nda bulunan gece kulübünde koronavirüs önlemlerine rağmen Afrika uyruklu kişilerin parti verdiği ortaya çıktı. Polis tarafından basılan gece kulübünün görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

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  • Beyoğlunda tepki çeken parti
  • Beyoğlunda tepki çeken parti
  • Beyoğlunda tepki çeken parti
  • Beyoğlunda tepki çeken parti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay 28 Kasım'da Beyoğlu'nda bulunan gece kulübünde gerçekleşti. Afrika uyruklu kişiler, koronavirüs tedbirlerine rağmen gece kulübünde parti düzenledi. Parti haberini alan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek, partinin düzenlendiği gece kulübüne baskın yaptı. Partide sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan kişilere ceza kesildi. Öte yandan partinin düzenlendiği gece kulübüne daha önce 6 kez polis baskını düzenlendiği öğrenildi.

PARTİYİ SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTILAR

Koronavirüs salgınını hiçe sayarak parti düzenleye kişiler, parti anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerde kişilerin sosyal mesafe kuralını önemsemeden dans ettiği ve maske takmadıkları görülüyor.

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