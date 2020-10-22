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Hürriyet
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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa) (DHA)
Haber Giriş: 22.10.2020 - 17:01 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Yaptığı 'pes' dedirtti! Tepki gelince vazgeçti

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Bursa'da babasının yan koltukta oturduğu otomobili 14 yaşındaki çocuğun kullanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Birçok kişinin yürüyüş yaptığı alandaki tehlikeli sürüş, tepkiler üzerine sona erdi.

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  • 14 yaşındaki çocuğun, yanında babasıyla otomobil kullanma anı
  • 14 yaşındaki çocuğun, yanında babasıyla otomobil kullanma anı
  • 14 yaşındaki çocuğun, yanında babasıyla otomobil kullanma anı
  • 14 yaşındaki çocuğun, yanında babasıyla otomobil kullanma anı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, öğle saatlerinde İnegöl ilçesindeki Hikmet Şahin Kültürpark’ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi iddiaya göre, 14 yaşında olduğunu belirttiği oğluna araç kullanmayı öğretmek için açık alana geldi.

Birçok kişinin piknik ve yürüyüş yaptığı alanda 16 N 0120 plakalı otomobilin şoför koltuğuna küçük çocuk geçti. Yan koltuğa babası otururken, çocuk da aracı çalıştırıp gitmeye başladı.

Bu sırada parktaki bazı kişiler, çocuğuna aracı kullandıran kişiye tepki gösterdi. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Parktakilerin tepkisi üzerine tehlikeli sürüş son buldu.

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