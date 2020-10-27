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Haber Giriş: 27.10.2020 - 10:53 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Osman Durmuş'un vefatıyla ilgili 'Üzüntümüz büyüktür' diyen Bahçeli'nin sesi titredi, gözleri doldu

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski sağlık bakanı Osman Durmuş'un vefatıyla ilgili ''Değerli dava arkadaşım Prof. Dr. Osman Durmuş'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Üzüntümüz büyüktür Türk milleti ve ülkücü hareket en önemli isimlerinden birini kaybetmiştir'' dedi. Osman Durmuş'un vefatıyla ilgili konuştuğu sırada Bahçeli'nin sesinin titrediği ve gözlerinin dolduğu görüldü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Devlet Bahçeli konuşmasından Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'a Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diledi.

Bahçeli, "Değerli dava arkadaşım Prof. Dr. Osman Durmuş'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Üzüntümüz büyüktür Türk milleti ve ülkücü hareket en önemli isimlerinden birini kaybetmiştir" dedi.

Osman Durmuş'un vefatıyla ilgili konuştuğu sırada Bahçeli'nin sesinin titrediği ve gözlerinin dolduğu görüldü.

Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş hayatını kaybetti
Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş hayatını kaybetti


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