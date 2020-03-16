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GeriGündem Son dakika haberleri... Umreden dönenler karantinada! Kayseri'de öğrenci yurduna yerleştirildiler
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Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ (DHA)
Haber Giriş: 16.03.2020 - 11:09,Son Güncelleme:/

Son dakika haberleri... Umreden dönenler karantinada! Kayseri'de öğrenci yurduna yerleştirildiler

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Kayseri'de umreden dönen 315 yolcu, Talas ilçesindeki Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'na götürülerek gözlem altına alındı.

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  • Kayseride umreden dönenler yurda yerleştirildi
  • Kayseride umreden dönenler yurda yerleştirildi
  • Kayseride umreden dönenler yurda yerleştirildi
  • Kayseride umreden dönenler yurda yerleştirildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

 

Suudi Arabistan'dan gelen 315 umre yolcusunun bulunduğu uçak, Konya'daki yurtlarda yer kalmaması nedeniyle sabah saatlerinde Kayseri Havalimanı'na indi. Uçaktan inen yolcular, dış hatlar girişinde oluşturulan alanda sağlık görevlileri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

Umre yolcuları, daha sonra otobüslere bindirilerek Talas'ta bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'na götürüldü. 6 otobüsle yurda götürülen yolcular, burada bahçede kurulan sağlık çadırında da kontrolden geçirildikten sonra binaya alındı. Umre yolcuları, burada 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.

İstanbulda bazı öğrenci yurtları Corona Virüsü önlemleri kapsamında boşaltıldı
İstanbul'da bazı öğrenci yurtları Corona Virüsü önlemleri kapsamında boşaltıldı
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