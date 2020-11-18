MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberleri... 15 yaşındaki çocuk kuzenini bıçakladı! Nedeni cep telefonu oyunu...
GeriGündem Son dakika haberleri... 15 yaşındaki çocuk kuzenini bıçakladı! Nedeni cep telefonu oyunu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 18.11.2020 - 09:42 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... 15 yaşındaki çocuk kuzenini bıçakladı! Nedeni cep telefonu oyunu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberleri... 15 yaşındaki çocuk kuzenini bıçakladı! Nedeni cep telefonu oyunu...
Abone Olgoogle-news

Geçen cumartesi günü tüm Türkiye, 13 yaşındaki bir çocuğun evine gelen aynı yaştaki ikiz kardeşlerden birini çekiçle öldürmesi, diğerini ise yaralamasıyla sarsıldı. Olayın sebebinin bilgisayar oyunu olması ise ikinci bir şok etkisi yarattı. Benzer bir dehşet daha yaşandı. Malatya'da bir çocuk, cep telefonu oyunu yüzünden tartıştığı kuzenini bıçakla ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Çarmuzu Mahallesi Hala Sokak'ta oturan ve amca çocukları olan M.E.G. (15) ve S.G. (15) arasında cep telefonunda oyun oynama yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda S.G. bıçakla M.E.G'yi vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaraladı.

Aile yakınları tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen M.E.G'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli S.G. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete götürüldü.

Cinayet Türkiyeyi şoke etmişti... Öldüren oyun Anneler babalar dikkat...
Cinayet Türkiye'yi şoke etmişti... Öldüren oyun! Anneler babalar dikkat...
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle