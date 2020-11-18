Son dakika haberleri... 15 yaşındaki çocuk kuzenini bıçakladı! Nedeni cep telefonu oyunu...
Geçen cumartesi günü tüm Türkiye, 13 yaşındaki bir çocuğun evine gelen aynı yaştaki ikiz kardeşlerden birini çekiçle öldürmesi, diğerini ise yaralamasıyla sarsıldı. Olayın sebebinin bilgisayar oyunu olması ise ikinci bir şok etkisi yarattı. Benzer bir dehşet daha yaşandı. Malatya'da bir çocuk, cep telefonu oyunu yüzünden tartıştığı kuzenini bıçakla ağır yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Çarmuzu Mahallesi Hala Sokak'ta oturan ve amca çocukları olan M.E.G. (15) ve S.G. (15) arasında cep telefonunda oyun oynama yüzünden tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda S.G. bıçakla M.E.G'yi vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaraladı.
Aile yakınları tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen M.E.G'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Şüpheli S.G. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete götürüldü.
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