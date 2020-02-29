Son dakika haberleri: Türkiye şehitlerini uğurladı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİT BAYSAL'IN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın cenaze törenine katıldı. Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'ndeki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak katıldı.

Cenaze töreninde anne Nuran, baba Uğur, Konya'da asker olan kardeşi Yunus Baysal gözyaşlarını tutamadı. 50 gün sonra evleneceği nişanlısı ise güçlükle ayakta durdu. Cenaze töreni öncesinde “Şehitler ölmez vatan bölünmez", “Dik dur eğilme bu millet seninle" sloganları atıldı ve tekbir getirildi.

Erdoğan namazın sonrasında açıklama yaparak, "Şu anda musallada sandukası içerisinde bulunan Emre şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz biliyoruz ki, şehitlerimiz sevgililer sevgilisi peygamberimize komşu. Az önce değerli müftümüz söylenmesi gerekenlerin aslında hepsini söyledi. Rabbimizin müjdesi zaten çok açık, net ortada. 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler. Ancak siz bilemezsiniz'. Şimdi sandukada işte Emre kardeşimiz bize bu haliyle sesleniyor. Ve bizler de şu anda vatanı için, Allah yolunda bu mücadeleyi verirken şehit olan Emre evladımıza, kardeşimize sizler de şehadetinizi en gür sada ile yaptınız. Buna ihtiyacı yok, fakat bu bir Müslüman olarak bizim sadece buradaki kalbi selim ile aklıselim ile ortaya koyduğumuz bir ifade. Biz şimdi onu işte ulu makama uğurluyoruz. Şehitler tepesi boş kalmayacak. Kutlu bir mücadelede şehit oldu. Şu anda Suriye'de, Libya'da belki de çok daha farklı yerlerde, geçmişte nasıl bu mücadeleyi vermişsek bundan sonra da aynı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Şunu bilmemiz lazım ki, şehitler tepesi hiçbir zaman boş değildir, boş kalmayacaktır. Bu topraklar, sıktığınız zaman şüheda fışkıracak topraklardır. Şehit kanlarıyla yoğurulduğu zaman o şühedanın fışkırdığı toprak olur. Tekrar rabbimden rahmet diliyoruz" dedi.

Erdoğan daha sonra Baysal'ın ailesiyle birlikte top arabasının arkasında yürüdü. Baysal'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından, defnedilmek üzere Sancaktepe Eski Yenidoğan Mezarlığı'na götürüldü.



UZMAN ONBAŞI EMİN YILDIRIM SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Antakya ilçesinde toprağa verildi.

Akcurun Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından şehit Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazının kılınacağı köy meydanına götürüldü.

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin annesi Zahide ve babası Muhsin Yıldırım, oğullarının tabutuna sarıldı. Şehidin 10 yaşındaki kardeşi Buse Yıldırım'ın da büyük üzüntü yaşadığı görüldü.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından sağanak altında kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Şehit Yıldırım'ın 1,5 ay önce nişanlandığı öğrenildi.





PİYADE YÜZBAŞI SÜLEYMAN ŞAHİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınarak, ambulansla babaevine getirildi.



Anne Arzu Şahin, "Sarı kuzum" diyerek ağlarken baba Mehmet şehidin eşi Nuray, kardeşleri Gökhan, Murat, İrem ve Havva Şahin ise tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin 2 yaşındaki kızı Yasemin de helallik alınırken babasının tabutu başında yer aldı.







Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı belediye önüne getirildi. Burada saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende Süleyman Şahin'in öz geçmişi okundu.

Şehidin babası Mehmet Şahin törende taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazı şehidin namazına yetişemeyen vatandaşlar için tekrar kılındı.

İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan cenaze namazının ve helallik almasının ardından Şahin'in naaşı Dinar Asri Mezarlığındaki şehitlikte defnedildi.



İDLİB ŞEHİDİ PİYADE UZMAN ONBAŞI İBRAHİM TÜZEL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in cenazesi, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde toprağa verildi.



Erdemli Devlet Hastanesi morgundan alınan 23 yaşındaki İbrahim Tüzel'in naaşı, Erdemli Merkez Ulu Cami'ne götürüldü.

Buradaki törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, askeri ve mülki erkan katıldı.

Şehidin babası Şuayip, annesi Gülten ve kardeşleri, yakınları tarafından teskin edildi.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Tüzel'in naaşı, Alibeyli Mezarlığı'na defnedildi.

Şehit Tüzel'in 6 kardeşi olduğu öğrenildi.

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI ALİ TAŞÖZ'E VEDA



İdlib'te düzenlenen hava saldırısında şehit olan Kayserili Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz, memleketi Develi'de son yolculuğuna uğurlanıyor.

Şehidin annesi Penbe Taşöz, oğlunun tabutu başında asker selamı vererek, "Sana söz verdim ağlamayacağım oğlum" dedi.



Suriye'nin İdlib' kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan Kayserili Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz, Kayseri'nin Develi ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehit için Develi meydanında tören düzenleniyor. Şehidin al bayrağa sarılı tabutunun yanına gelen anne Taşöz,"Sana söz verdim ağlamayacağım oğlum" dedi.





Şehidin kız kardeşi Sena ise ağabeyinin üniformasını giyerek, tabutun başında asker selamı verdi.



ANTALYA ŞEHİT UZMAN ONBAŞI TURGUT BURKAY KORKMAZ UĞURLUYOR



İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz (23) memleketi Antalya'nın Finike ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Turgut Burkay Korkmaz'ın yaklaşık 2 hafta önce izin için Finike'ye geldiği, televizyonda şehit haberi izlerken annesi Fatma Korkmaz'a, "Anne ben de böyle geleceğim, sakın ağlama" dediği öğrenildi.



Dün akşam askeri uçakla getirildiği Antalya Hava Meydan Komutanlığı'nda karşılanan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, bu sabah Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, yüzlerce araçlık konvoy eşliğinde ilk olarak, anne Fatma ile baba Salih Korkmaz'ın yaşadığı Finike ilçesine bağlı Turunçova Mahallesi Topal Sokak No 13/1'deki evinin önüne getirildi. Cadde, sokak ve iş yerlerinin Türk bayraklarıyla donatıldığı ilçeye, jandarma eskortları eşliğinde getirilen şehidi, vatandaşlar selamladı.



'ANNE BEN DE BÖYLE GELECEĞİM, SAKIN AĞLAMA'



Şehit Turgut Burkay Korkmaz'ın yaklaşık 2 hafta önce izin için Finike'ye geldiği, bir gün televizyonda şehit haberi izlerken, annesi Fatma Korkmaz'a, "Anne ben de böyle geleceğim, sakın ağlama" dediği belirtildi. 2 ayda 2 kez Finike'ye izne gelen şehit Korkmaz'ın İdlib görevi sonrasında sevdiği kızla evlilik için hazırlık yaptığı da kaydedildi. 4 kardeş olan Şehit Turgut Burkay Korkmaz'ın Kırklareli'nde vatani görevini tamamladıktan sonra yaklaşık 2 yıl önce uzman erbaş olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldığı öğrenildi.



OSMANİYE ŞEHİDİ BATUHAN TANK, TOPRAĞA VERİLDİ



Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın (23) cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Şehit Uzman Onbaşı Batuhan Tank için, 1977 yılında ilçede bombalı saldırıda şehit olan gece bekçisi dedesinin isminin verildiği Cemalpaşa Mahallesi'ndeki Şehit Yaşar Tank Camii'nde tören düzenledi.

Törene, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan, babası Ahmet Turan Tank, annesi Songül Tank, nişanlısı Nida Demirezer, yakınları ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Cenazede nişanlısı Nida Demirezer, "Yıkılmayacağım, dik duracağım" diyerek ağıt yaktı. Anne Songül Tank da oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.



Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Ardından şehit Batuhan Tank'ın cenazesi, Kadirli Asri Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'ne götürülerek, burada son yolculuğuna uğurlandı.



ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ ADEM AKIN



Şehit Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Şehidin naaşı, Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak merkeze bağlı Uğrak köyündeki babaevine götürüldü.



Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.







Bu arada, İdlib'deki hain saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Akkaya, Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş ve sözleşmeli er Cuma Bağatur'un cenazeleri dün düzenlenen törenlerle toprağa verilmişti.



İDLİB ŞEHİDİ UZMAN ONBAŞI VEYSEL GÜNAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Şehit Veysel Günay'ın (27), naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında ilçeye bağlı kırsaldaki Boğaziçi Mahallesi mezarlığına getirildi.



Burada düzenlenen törene, şehidin 6 aylık hamile eşi Seyhan, annesi Ayfet (57), babası Genco (62) ile yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri ile şehidin yakınları ve silah arkadaşları katıldı.



Törende sık sık karnına dokunan şehidin eşi Seyhan, "Kızımızı neden bırakıp gittin." diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

UZMAN ONBAŞI MEHMET ORHAN SON YOLCULUĞU UĞURLANDI



Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın cenazesi, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan 25 yaşındaki şehit Mehmet Orhan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Fatih Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.



Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Yeni Mezarlık'ta bulunan şehitliğe getirildi.

Törene katılanlar, şehidin babası Ahmet ve annesi Elif Orhan ile kardeşlerine taziyelerini iletti.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Orhan'ın naaşı, gözyaşları arasında şehitliğe defnedildi.

Tören sırasında güçlükle ayakta durduğu görülen şehidin yakınları, protokol üyelerince teskin edilmeye çalışıldı.



HATAYLI İDLİB ŞEHİDİ TEĞMEN MUSTAFA BAYRAKDAR’IN CENAZESİ GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ



Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında 34 arkadaşı ile birlikte şehit olan Teğmen Mustafa Bayrakdar’ın cenazesi memleketi Hatay’da gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin cenazesine binlerce kişi katıldı.





29 yaşındaki şehidin cenazesi baba evinde helallik alınmasının ardından Antakya Mezarlık Kompleksi’ne getirildi. Burada düzenlenen törende ailenin isteği üzerine gazeteciler alana alınmadı. Ancak cenazede anne, baba ve kardeşlerin güçlükle ayakta durduğu görülürken şehidin bir yakını fenalaşarak tedavi amaçlı ambulansa alındı.



Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Antakya Şehitliği’ne defnedildi.



Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra kent protokolü ve binlerce vatandaş katıldı. Tören alanının etrafındaki evlere de Türk bayraklarının asıldığı görülürken bazı vatandaşlar evlerinden töreni takip etti.



UZMAN ÇAVUŞ CANKARA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Piyade Uzman Çavuş Selman Cankara'nın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

Şehit Cankara'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki babaevinde alınan helalliğin ardından tören için Sabancı Merkez Camisi avlusuna götürüldü.



Buradaki törene, şehidin babası Adil Cankara, annesi Döndü Özgüner, eşi Semra Cankara, yakınları, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bazı milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Törende şehidin eşi Semra Cankara, annesi Döndü Özgüner, babası Adil Cankara ve yakınları gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını, yetkililer ve askeri erkan teskin etti.



İDLİB ŞEHİDİ TEĞMENİ, SON YOLCULUĞUNA ON BİNLER UĞURLADI

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Teğmen Bayram Olgun'un (26) cenazesi, memleketi Konya'da on binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede şehidin annesi Döne Olgun, ''Bayram'ım bugün senin bayramın, Bayramım, al bayraklara büründün" diye gözyaşı döktü.

65'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Teğmen Bayram Olgun, İdlib'de rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit oldu. Dün akşam saatlerinde askeri uçakla Konya'ya getirilen şehidin cenazesi morga konuldu. Bugün de morgdan alınıp, Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilip, helallik alındı. Daha sonra dini ve askeri törenin yapılacağı Karşıyaka Cami önüne getirildi.

Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, protokol üyeleri, askeri erkan, ailesi, yakınları ile on binlerce kişi katıldı. Güçlükle ayakta durmaya çalışan şehidin annesi Döne Olgun'a kadın astsubaylar ile yakınları yardımcı oldu.



ŞEHİT ANNESİ: BAYRAM'IM ALBAYRAKLARA BÜRÜNDÜN

Oğlunun cenazesinin arkasından tören alanına gelen anne Döne Olgun, ''Bayram'ım bugün senin bayramın, Bayramım, al bayraklara büründün" diye ağladı. Tören alanında da oğlunun tabutuna sarılıp ağladı. Şehidin askeri üniformalarını giyen kardeşleri Osman, Fadile ve Ülfet Olgun ile Esma Yılmaz da tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin 3 ay önce sözlenip, nişan ve düğün hazırlıkları yaptığı sözlüsü Ayca Savrin de, tabuta sarılıp, okşayıp ağladı.

ŞEHİT ADINA KÜTÜPHANE YAPILACAK

Şehit Olgun'un 2017 yılında bir sosyal paylaşım sitesinde Tepekent Mahallesi'ne kütüphane yapılmasıyla ilgili mesaj yayınladığı ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen Selçuklu Belediyesi mahallede şehidin adına kütüphane yapmak için çalışma başlattı.

Şehit Olgun'un, geçen yıl ekim ayında vefat eden babası İrfan Olgun'un cenazesine katılmak için memleketine geldiğini ve orada tıraş olduğu berbere, ''Arkadaşlarım orada çatışıyor. Ben cenaze için geldim. Belki bu son tıraşım olur'' dediği öğrenildi.

Şehit Olgun'un cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.



MERSİN ŞEHİDİ OSMAN AK, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Atike Ceylan KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Osman Ak'ın (23) cenazesi, memleketi Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Bekar olan Uzman Onbaşı Osman Ak için Silifke ilçesi Göksu Park Anıt Meydanı'nda düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, babası Muhammet Ak ve annesi Meral Ak, kardeşi Ankara'da görevli Uzman Çavuş Coşkun Ak, askeri erkan, yakınları ve 5 bin kişi katıldı. Üniformasıyla törene katılan Coşkun Ak, annesi ve babasıyla birlikte tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Ahmet ve Meral Ak çifti, yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

Burada kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, götürüldüğü Silifke'nin Yeğenli Mahallesi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.



PİYADE UZMAN ONBAŞI PEKEL SAMSUN'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in cenazesi, memleketi Samsun'da toprağa verildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze nakil aracıyla evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, merkez İlkadım ilçesindeki tarihi Büyük Cami'ye götürüldü.

Anne Menşure Gürdal ve baba Hüseyin Pekel, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Menşure Gürdal, elindeki oğlunun fotoğrafı ve beresini öpüp tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit annesi, "Oğulcan!... Tayfun, niye ses vermiyorsun? Hadi gel, evimize gidelim. Kurban olayım sana. Oğlum, kalk ayağa, 'Şaka yaptım.' de." diye seslenerek yaşadığı acıyı yansıttı.

Vali Osman Kaymak ve İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil aileye başsağlığı dileklerinde bulundu.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da anneyi teskin etmeye çalıştı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında bir süre taşınarak top arabasına konulan şehidin naaşı, Düvecik Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, CHP Milletvekili Kemal Zeybek, İYİ Parti Milletvekili Bedri Yaşar, Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven ile siyasi partilerin il başkanları, askeri ve mülki erkan, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



İDLİB ŞEHİDİ ASTSUBAY, TOPRAĞA VERİLDİ

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerlerden Astsubay Çavuş Mehmet Muhammed Akay'ın (22) cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi.

Bekar olan Mehmet Muhammed Akay için merkez Yenişehir ilçesindeki Mudat Camii'nde tören düzenlendi. Astsubay Çavuş Mehmet Muhammed Akay'ı son yolculuğuna Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, şehidin babası Osman, annesi Kezban, kız kardeşi Pelin Akay, yakınları ve vatandaşlar uğurladı. Törende yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Kezban Akay, tabutun başında nöbet tutan bir askerin gözyaşlarını elindeki mendille sildi.

Şehit Akay'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.



UZMAN ÇAVUŞ ALİ TURGUT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Uzman Çavuş Ali Turgut (39), Uşak'ın Banaz ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Turgut'un Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla getirildiği Çardak Havalimanı'ndan cenaze nakil aracıyla Büyükoturak Köyü'ndeki babaevine götürüldü.



Daha sonra köy meydanında saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende, şehidin öz geçmişi okundu.

Cenazede oğullarının naaşına sarılıp öpen anne Sultan ve baba Ahmet Turgut'a sağlık ekipleri destek oldu. Şehidin kardeşleri Mehmet ile İhsan Turgut, taziyeleri kabul etti.



İl Müftüsü Kazım Güzel'in kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında taşınan şehidin naaşı, köy mezarlığında defnedildi.



BİNGÖL ŞEHİDİ MUHARREM ÖĞÜTÇÜ'YE VEDA



Şehit Astsubay Muharrem Ögütçü, (25) memleketin Bingöl'ün Karlıova ilçesinde binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.



Şehit Astsubay Muharrem Öğütçü için memleketi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde uğurlama töreni düzenlendi. Kar yağışı nedeniyle cenaze namazı, Ulu Cami'nin içinde kılındı.



Cenaze namazına Vali Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, şehidin babası Ramazan Öğütçü, Kayseri'de vatani görevini yapan kardeşi Yasin Öğütçü ve şehidin çok sayıda yakını katıldı.



Namazın ardından şehidin cenazesi, omuzlara alınarak, teröre lanet sloganları eşliğinde Suçatı köyün götürülerek, toprağa verildi. Cenazede anne Süphan ve baba Ramazan Öğütçü'yü yakınları teselli etti.



İDLİB ŞEHİDİ AHMET ALPASLAN'A SON GÖREV



Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan (23) İzmir'in Gaziemir ilçesinde, gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan için memleketi İzmir'in Gaziemir ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camii'nde, askeri tören düzenlendi. Törene, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri, şehidin babası İbrahim Alpaslan, annesi Latifa Alpaslan, kız kardeşleri Dilan ve Berivan Alpaslan ile silah arkadaşları ve sevenleri katıldı. Çok sayıda İzmirli de ellerinde Türk bayraklarıyla cenazeye gelerek, şehit için dua etti.



Acılı anne Latifa Alpaslan ile şehidin kız kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp, uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından bir süre tören mangası tarafından omuzlarda taşınan Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın cenazesi, tekbir getirilerek, Konak ilçesine bağlı Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.



TEKİRDAĞ'A 3 ŞEHİDİNİ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI



İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerlerden Tekirdağlı Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara (25), Uzman Onbaşı Recep Bekir (24) ve Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er (21), törenlerle son yolculuklarına uğurlandı. Şehitlerin cenaze törenlerine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.



10 BİN KİŞİ UĞURLADI



Şehit Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er için Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi Hacı Mehmet Şirikçi Cami'inde düzenlenen törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile şehidin yakınları ve binlerce vatandaş katıldı. Güçlükle ayakta duran acılı anne Fahriye Er ile baba İhsan Er, taziyeleri kabul etti.



Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehit Birhan Er'in cenazesi, top aracına konuldu. Mezarlığa doğru yola çıkan Şehit Er'in cenazesinin arkasından yaklaşık 10 bin kişi yürüdü. Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, dualar okuyarak, gözyaşı döktü. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er, Çorlu Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.



'VARLIĞIM TÜRK VARLIĞI'NA ARMAĞAN OLSUN DERKEN ŞAKA YAPMIYORDUK'



Öte yandan Şehit Er’in sosyal medya hesabından 2013 yılında yaptığı, "Biz 7 yaşında yağmurun altında, soğuktan titreyerek, 'Varlığım Türk varlığına armağan olsun' derken şaka yapmıyorduk" paylaşımı yürekleri yaktı.



ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ TOLGA CAN YILMAZ



Şehit Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde toprağa verildi.



Şehit Yılmaz için ilçe merkezindeki Şehit Kerim Keçeci Üretici Köylü Pazarı'nda düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarıyla Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Emre, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ile Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, AK Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gönen Süslü, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, belediye başkanları, askeri erkan, emniyet personeli ve çok sayıda kişi katıldı.



ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ AKİF AKÇADAĞ KAHRAMANMARAŞ'TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Şehit Akçadağ'ın (29) Türk bayrağına sarılı tabutu, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınarak, konvoy eşliğinde Karamanlı Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.



Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, tarihi Ulu Camisi'ne getirildi.

Şehidin babası Bekir ve kardeşi Mehmet, törene askeri kamuflajla katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, baba Bekir Akçadağ'ın koluna girerek, teskin etmeye çalıştı.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Orhangazi Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osman, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Habibe Öçal, Mehmet Cihat Sezal ve İmran Kılıç, MHP Milletvekili Sefer Aycan, CHP Milletvekili Ali Öztunç, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI SELİM NERGİZ'E MEMLEKETİNDE VEDA

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Selim Nergiz'in cenazesi, memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Nergiz'in (25) naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında, havanın yağışlı olması nedeniyle ilçedeki kapalı pazar yerine getirildi.



Burada düzenlenen törene şehidin 4 aylık hamile eşi Fatma, anne Gülüstan, baba Mehmet Ali Nergiz, kardeşleri ile yakınlarının yanı sıra, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Törende şehit yakınları gözyaşı dökerken Bakan Gül'ün de gözyaşlarına engel olamadığı görüldü.

Şehidin cenazesi törenin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.



İDLİB ŞEHİDİ MUHAMMED ALİ ÖZER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında şehit olan yedek Astsubay Muhammed Ali Özer cenazesi memleketi Hatay’da gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin sözlüsü Gülşen Türkoğlu’nun ağıdı ve sözlüsünü asker selamı ile selamlaması yürekleri dağladı.



25 yaşındaki şehidin cenazesi, baba evinde helallik alınmasının ardından Gülderen Mahallesi Mezarlığı’na getirildi. Burada düzenlenen törende anne, baba ve kardeşlerin güçlükle ayakta durduğu görüldü.





İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi defnedildi. Bu sırada şehidin sözlüsü Gülşen Türkoğlu, ağıt yakıp sözlüsünün künyesini ve beresini taktı ve asker selamı verdi. Şehidin sözlüsünü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu teselli etti.



Törene kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Tören alanının etrafındaki evlere de Türk bayraklarının asıldığı görülürken bazı vatandaşlar evlerinden töreni takip etti.