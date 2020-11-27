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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 27.11.2020 - 13:12 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Tramvayda hareketli dakikalar! Montundan tutup 'Neyin peşindesin?' diye bağırdı

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İstanbul'da Cevizlibağ - Eminönü tramvay hattında maskesini burnunun altında bulunduran yolcu, kendisini uyaran diğer yolcunun montundan tutarak “Neyin peşindesin?” diye bağırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

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  • Tramvayda maske için uyaran kişiye Neyin peşindesin diye bağırdı
  • Tramvayda maske için uyaran kişiye Neyin peşindesin diye bağırdı
  • Tramvayda maske için uyaran kişiye Neyin peşindesin diye bağırdı
  • Tramvayda maske için uyaran kişiye Neyin peşindesin diye bağırdı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün öğle saatlerinde Cevizlibağ - Eminönü tramvay hattında meydana geldi. Gülhane durağında bir yolcu, tramvayda maskesi burnunun altında yolcuyu konuda uyardı. Yolcu uyarıya tepki gösterdi.

Cep telefonu ile kaydedilen olayda yolcu, uyarısını sürdüren diğer yolcunun montunu bir ara çekerek, “Sen neyin peşindesin?” diye bağırmaya başladı.

Uyarılarda bulunan yolcu, diğer yolcuların araya girmesi ile vagonun diğer tarafına uzaklaştırırken, diğer yolcunun maskesini yine düzeltmediği görüldü.

 

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