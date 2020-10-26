MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: Terör örgütü DEAŞ'ın eski yöneticisi Yozgat'ta yakalandı..
GeriGündem Son dakika haberler: Terör örgütü DEAŞ'ın eski yöneticisi Yozgat'ta yakalandı..
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)-
Haber Giriş: 26.10.2020 - 12:33 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Terör örgütü DEAŞ'ın eski yöneticisi Yozgat'ta yakalandı..

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Gelen son dakika haberine göre, YOZGAT'ta polisin DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda örgütün sözde Musul eski sorumlusunun da aralarında bulunduğu Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekilerince sabahın erken saatlerinde iki ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Son dakika haberler: Terör örgütü DEAŞın eski yöneticisi Yozgatta yakalandı..

Operasyonda Irak'ta Musul şehrinin sözde eski sorumlusu E.İ.T. ile birlikte Selahaddin şehri sözde polisleri L.İ.T. ve Q.İ.T. ile Selahaddin şehri DEAŞ askeri A.F.J.O. gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda örgüte ait dökümanlar ele geçirildi. Hepsi de Irak uyruklu şüpheliler, sorgulanmak üzere Yozgat Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika haberler: Terör örgütü DEAŞın eski yöneticisi Yozgatta yakalandı..

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle