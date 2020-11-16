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Elif YAVUZ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 16.11.2020 - 15:29 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Tepki çeken parti! Sosyal medya fenomenleri paylaştı

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Son dakika haberleri... Tepki çeken parti! Sosyal medya fenomenleri paylaştı
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Koronavirüs salgınına rağmen ev partilerinin sonu gelmiyor. İstanbul'da ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu grup yine ev partisinde bir araya geldi.

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  • Sosyal medya fenomenlerinden ev partisi
  • Sosyal medya fenomenlerinden ev partisi
  • Sosyal medya fenomenlerinden ev partisi
  • Sosyal medya fenomenlerinden ev partisi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Koronavirüs salgını nedeniyle maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılar yapılırken, sosyal medya fenomenleri tüm uyarıları hiçe sayarak parti yaptı.

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı maske takan kimsenin olmadığı partideki eğlence sosyal medya hesaplarında binlerce takipçi ile paylaşıldı.

1,2 milyon takipçisi bulunan Nilay Toprak da katıldığı ev partisini sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşılan görüntülerde yaklaşık 20 kişinin bir ev partisinde bir araya geldiği görülüyor. Partide şarkıcı Murat Başaran gitar çalıp şarkı söyledi. Salgına rağmen vurdumduymazlık sosyal medyada tepki çekti.

 

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