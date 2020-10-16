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Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ) (DHA)
Haber Giriş: 16.10.2020 - 10:52 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Tekirdağ’da sahte alkolden 2'nci ölüm

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Son dakika haberleri... Tekirdağ’da sahte alkolden 2'nci ölüm
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde içtiği sahte alkol nedeniyle rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan C.K. (54) hayatını kaybetti. Tekirdağ’da dün ölen B.A.’nın ardından sahte alkolden yaşamını yitirenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

Çerkezköy Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde 3 gün önce rahatsızlanan C.K., yakınlarının çağırmasıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde sahte alkolden zehirlendiği tespit edilen C.K. yoğun bakımda tedaviye alındı. C.K. doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Tekirdağ’da dün de B.A.’nın Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yaşamını yitirmesiyle sahte alkolden ölenlerin sayısı 2’ye çıktı.

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