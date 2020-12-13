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GeriGündem Son dakika haberleri... Taksim'de merak uyandıran siren sesleri! Birçok semtten duyuldu, nedeni belli oldu
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Hürriyet
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Gündem
Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR-Ersan SAN/İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 13.12.2020 - 15:13 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Taksim'de merak uyandıran siren sesleri! Birçok semtten duyuldu, nedeni belli oldu

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Son dakika haberleri... Taksim'de merak uyandıran siren sesleri! Birçok semtten duyuldu, nedeni belli oldu
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İstanbul'da birçok semtten duyulan siren sesleri merak uyandırdı. Sosyal medyada da merak edilen seslerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü için yapılan çekime katılan polis araçlarının siren sesleri olduğu ortaya çıktı.

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  • Taksim Meydanında merak uyandıran siren sesleri
  • Taksim Meydanında merak uyandıran siren sesleri
  • Taksim Meydanında merak uyandıran siren sesleri
  • Taksim Meydanında merak uyandıran siren sesleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde toplanan ve siren çalarak ilerleyen polis araçları konvoyu büyük merak uyandırdı. Birçok semtten duyulan sesler sosyal medyada da merak konusu oldu.

9'u zırhlı 54 araçlık polis konvoyu sirenler çalarak Barbaros Bulvarı'nı geçtikten sonra Taksim Meydanı'na yöneldi. Turistlerin de büyük ilgiyle izlediği ve cep telefonu kameralarıyla kayıt ettiği konvoyun yolculuğu Taksim Meydanı'nda sona erdi.

Konvoyun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü için yapılan bir çekimde kullanılmak üzere oluşturulduğu öğrenildi.

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