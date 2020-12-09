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Haber Giriş: 09.12.2020 - 09:15 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Sosyal medya fenomeni Hakan Kakız'a hırsız şoku! 'İki dakika içerisinde çalındı'

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Sosyal medya fenomeni Hakan Kakız’ın Nişantaşı’daki bir mağazada alışveriş yaptığı esnada bir şahıs tarafından kol çantası çalındı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, şikayet üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, eşkalini belirledikleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Hakan Kakız, “Nişantaşı’nda bir mağazada bardağa bakarken 2 dakika içerisinde çantam çalındı'' dedi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Şişli Nişantaşı’ndaki bir mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sosyal medya fenomeni Hakan Kakız, akşamüstü semtteki bir mağaza gitti. İçeride alışveriş yapan Kakız, elbise denemek için içerisinde yaklaşık 6 bin lira, cep telefonu ve kimlik ile banka kartlarının bulunduğu cüzdanın olduğu çantasını koltuğa bıraktı.

KAŞLA GÖZ ARASINDA ÇANTAYI ÇALDI

O esnada mağazaya giren bir şahıs, Kakız’ın çantayı bırakmasını fırsat bilerek koltuğa yaklaştı. Kalabalıktan yararlanan şahıs, çantayı alarak elindeki karton çantanın arkasına gizledi. Bir süre daha içeride dolanan şahıs ardından mağazadan çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Son dakika haberleri... Sosyal medya fenomeni Hakan Kakıza hırsız şoku İki dakika içerisinde çalındı

ŞİŞLİ POLİSİ HIRSIZIN PEŞİNDE

Çantasını almak için koltuğa giden Kakız, yerinde olmadığını görünce durumu mağaza yetkililerine bildirdi. Yetkililerin güvenlik kamera görüntülerini incelemesi sonucu Kakız’ın çantasının çalındığı belirlendi. Olayın ardından Kakız, Harbiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Şikayetin alınmasının ardından harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, güvenlik kamera görüntülerini izleyerek hırsızın eşkalini tespit etti. Polis ekiplerinin hırsızların peşinde olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri... Sosyal medya fenomeni Hakan Kakıza hırsız şoku İki dakika içerisinde çalındı
“2 DAKİKA İÇERİSİNDE ÇANTAM ÇALINDI”

Olayla ilgili sosyal medya mesajından açıklamalarda bulunan Hakan Kakız, “Nişantaşı’nda bir mağazada bardağa bakarken 2 dakika içerisinde çantam çalındı. Kamera kayıtlarından izledik içerisinde cüzdan, telefon ve para olan çantamı alıp gitti. Her şeyim gitti. Polisi aradık kayıtlar incelendi. Olaydan sonra karakola gittim ve ifade verdim. Kayıtlarda her şey net. Çantam gittiği için taksiyle arkadaşım Ece’ye gittim” dedi.

Son dakika haberleri... Sosyal medya fenomeni Hakan Kakıza hırsız şoku İki dakika içerisinde çalındı

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