MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberleri... Sesini duyan komşuları haber verdi! Komşusundan dehşete düşüren sözler: Kadın her gün ‘Beni kurtarın’ diye ağlıyor
GeriGündem Son dakika haberleri... Sesini duyan komşuları haber verdi! Komşusundan dehşete düşüren sözler: Kadın her gün ‘Beni kurtarın’ diye ağlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Anıl ATAR/ADANA (DHA)
Haber Giriş: 17.12.2020 - 09:57 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Sesini duyan komşuları haber verdi! Komşusundan dehşete düşüren sözler: Kadın her gün ‘Beni kurtarın’ diye ağlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberleri... Sesini duyan komşuları haber verdi! Komşusundan dehşete düşüren sözler: Kadın her gün ‘Beni kurtarın’ diye ağlıyor
Abone Olgoogle-news

Adana'da oğlunun 'pazara gidiyorum' diyerek kapıyı üzerine kilitlediği görme engelli Pakize Köle (78), itfaiye ekiplerinin evin kapısını kırmasıyla kurtarıldı. Komşuları, yaşlı kadının çocuklarından şiddet gördüğünü öne sürdü. Köle’nin komşularından Seyfi Mercan, “Çocukları sürekli sözlü şiddet uyguluyor. Kadın her gün ‘Beni kurtarın’ diye ağlıyor. Bugün de sesini duyunca biz yardım ettik” dedi. Köle ise çocuklarının kendisine kötü davranmadıklarını söyledi.

Olay, merkez Seyhan ilçesi, Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Evde görme engelli Pakize Köle’nin yardım çağrılarını duyan komşuları, pencereden baktıklarında yaşlı kadını yere düşmüş halde gördü. Kapının kilitli olduğunu fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Köle, sağlık görevlilerinin yardımıyla tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra yatağına yatırıldı.

Pakize Köle’nin komşuları, yaşlı kadını çocuklarının sürekli evde kilitli tuttuklarını iddia etti. Köle’nin komşularından Seyfi Mercan, “Çocukları sürekli sözlü şiddet uyguluyor. Kadın her gün ‘Beni kurtarın’ diye ağlıyor. Bugün de sesini duyunca biz yardım ettik” diye konuştu.

Son dakika haberleri... Sesini duyan komşuları haber verdi Komşusundan dehşete düşüren sözler: Kadın her gün ‘Beni kurtarın’ diye ağlıyor
Pakize Köle ise çocuklarının kendisine kötü davranmadığını belirterek, “Oğlum, pazara gittiğini söyleyip, kapıyı da kilitleyip çıktı. Hemen geleceğini söyledi ama. Çocuklarım kapıyı kapatırlar, beni dışarı bırakmıyorlar. Beni dövmüyorlar” dedi.

Sağlık ekipleri, üşüdüğünü söyleyen Pakize Köle’nin üzerini örtüp, bir süre sohbet ettikten sonra evden ayrıldı.

Son dakika haberleri... Sesini duyan komşuları haber verdi Komşusundan dehşete düşüren sözler: Kadın her gün ‘Beni kurtarın’ diye ağlıyor

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle