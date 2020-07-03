Son dakika haberleri: Sakarya'daki havai fişek fabrikasında büyük patlama! Açıklamalar peş peşe geliyor...

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından peş peşe çarpıcı açıklamalar geldi. Sakarya Valisi patlama ile ilgili yaptığı açıklamada 'Fabrikanın içinde 150-200 kişi var' dedi.

SAKARYA VALİSİ ÇETİN OKTAY KALDIRIM:

Türkiye'de deposu en büyük olan fabrika. Deposunda 110 ton patlayıcı havai fişek olduğunu değerlendiriyoruz. Bütün ekiplerimiz burada. Çok şükür şu an bir can kaybı şu ana kadar yok. Fabrika etrafında tüm güvenlik tedbirleri alındı. Havai fişek fabrikası olduğu ve patlamalar devam ettiği için şu anda olaya müdahale edemiyoruz. Gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.

10 yaralıyı hastaneye sevk ettik. Sıkıntılı bir durum yok, durumları iyi. 10 kişinin de fabrikadan kendi gayretleriyle çıktığını ifade ettiler bize.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM YÜCE:

Bütün ekiplerimiz burada. Çalışmalarımız devam ediyor, patlamalar devam ediyor. Şu anda yaralılarımızı çıkarıyoruz, burası ana baba gibi. Gürültüden sesinizi duyamıyorum. Hala patlamalar devam ediyor, rakam verirsem yanıltırım. Şu anda biz bir yandan patlamak üzere olan bir depoyu soğutmaya çalışıyoruz, bir yandan yaralıları taşımaya çalışıyoruz, bir yandan yangını söndürmeye çalışıyoruz. Patlama deponun olduğu yerde meydana geldi

- İçeride kimse var mı?



Var çıkarmaya çalışıyoruz. Çalışanların hepsi bundan etkilenmedi. Yaralı konusunda bilgi verirsem yanıltırım. Yangını söndürelim sonra sizlere bilgi verelim.

- Çok mu fazla yaralı var?



Sayısı konusunda bir şey söylemeyeyim. Uğraşıyoruz.

‘YANGINI SÖNDÜRELİM YARALILARIN SAYISI NET ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKAR İNŞALLAH’



Bugün Hendek ilçemize bağlı bulunan fabrikada 11’i çeyrek geçe bir patlama meydana geldi. Çevre illerimizden yardım istedik. Şu anda patlamalar devam ediyor, yangın devam ediyor. Yukarıdan da yangına müdahale edilmesi için bakanlığımızla iletişime geçtik. Ekipler burada, biz buradayız. Net bilgi vermemiz çok zor şu anda ama yaralılarımız var. Soğutma işlemleri bitsin, yangını söndürelim yaralıların sayıları daha net şekilde ortaya çıkar inşallah.

AFAD: SAKARYA'DAKİ YANGINA MÜDAHALE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

AFAD'tan yapılan yazılı açıklamada, "Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası AFAD, 112, İtfaiye ve Jandarma ekipleri bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup, yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir" denildi.

SAKARYA TİCARET ODASI BAŞKANI AKGÜN ALTUĞ:

Kapasite raporlarına göre 195 kişinin çalıştığını biliyoruz, ancak içeride kaç kişinin olduğu bilinmiyor. İçeride kaç yaralının olduğu bilinmiyor. Şu an fabrika yöneticilerinin yanına gidiyoruz. Yaklaşık 11 bin metre kare kapalı alanı var.

HENDEK BELEDİYE BAŞKANI: NET BİLGİYİ YETKİLİLER VEREBİLİRLER

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu şu bilgileri aktardı:

"Tabi burası sevindirici bir yanı var. Şehrin çok uzağında, yerleşim yerlerine uzak bir yerde. Halkımıza zarar verebilecek bir durumda değil. Burada tam yetkili kimseye ulaşamadık. İtfaiye ve ambulansların dışında kimsenin içeriye girmesine izin verilmiyor. 150'ye yakın çalışanın olduğu, içerideki insanların durumuyla ilgili net bir bilgimiz yok. Can kaybı olmadığı bilgisini aldık, ama net bilgiyi yetkililer verebilirler.

Buraya yaklaşık 30 kilometre ilerden de duyuldu bu patlamalar. Yakın çevredeki evlerin camlarına varıncaya kadar patlama oldu. Yüksek basınçlı bir patlamaydı. Ben 15 kilometre öteden net bir şekilde, şiddetli bir şekilde duyduk."

AK PARTİLİ ÇELİK: HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA CANLARIMIZ VAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen atlama sonrası çıkan yangına ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, "Dualarımız canlarımızla. Sakarya Hendek’te patlama olan havai fişek fabrikasında canlarımız var. Allah hepsini korusun. Tüm dualar ve gayretler onlar için." ifadesini kullandı.