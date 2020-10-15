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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ (DHA)
Haber Giriş: 15.10.2020 - 11:39 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Sahte içki kâbusu Tekirdağ'a sıçradı! Bir kişi hayatını kaybetti

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Son dakika haberleri... Sahte içki kâbusu Tekirdağ'a sıçradı! Bir kişi hayatını kaybetti
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Tekirdağ'da içtiği sahte alkol nedeniyle rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Burhan Arabacı (55) hayatını kaybetti.

Saray ilçesinde yaşayan Burhan Arabacı, rahatsızlanması üzerine Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Arabacı’nın içtiği sahte alkolden zehirlendiği belirlendi. Burhan Arabacı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

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