Son dakika haberleri... Sahte içki kâbusu Tekirdağ'a sıçradı! Bir kişi hayatını kaybetti

Saray ilçesinde yaşayan Burhan Arabacı, rahatsızlanması üzerine Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Arabacı’nın içtiği sahte alkolden zehirlendiği belirlendi. Burhan Arabacı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.