Son dakika haberleri... Sahte içki kâbusu sürüyor! Bir haber de Trabzon'dan geldi

Olay, dün Yenimahalle’de meydana geldi. İddiaya göre bazı karışımlar yaparak sahte alkol üreten M.B. içkiyi içtikten sonra fenalaştı. Yakınlarının ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan M.B. ambulansla Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen M.B. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. M.B.’nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

M.B.’nin kentte bir kurumda özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.