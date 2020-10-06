Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca'dan DSÖ'nün Türkiye raporuyla ilgili ilk yorum

Twitter'daki resmi hesabından DSÖ'nün Türkiye raporunun linkini paylaşan Bakan Koca, şunları yazdı:

''DSÖ, Türkiye’nin COVID-19’la mücadelesi konusunda, Avrupa bölgesinde İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYAN BİR RAPOR yayınladı. Raporda, kararlılıkla uygulanan tedbirler ve çok sektörlü yaklaşım sonucu ulaşılan başarı ele alınıyor. Rapora göre, Türkiye, uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek.

DSÖ TÜRKİYE COVID-19 RAPORUNDAN İKİ TESPİT: Ölüm oranları dünya ortalamasının oldukça altında. Türkiye genç nüfusu avantaja çevirdi.''