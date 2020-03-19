Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Corona Virüs'ten hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

Son dakika haberler... Koca, Twitter hesabından Kovid-19'a ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"Son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Kovid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız."