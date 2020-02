Son dakika haberleri: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçak üçe bölündü! 3 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağı, deniz üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaparken piste tutunamadı. Uçak kayarak yola savrulup parçalandı.

Konunun aktarılması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Uçakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hasar oluşan uçaktaki yolcular tahliye ediliyor.

Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken uçakların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.

ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Koca, Van'da meydana gelen çığ ile ilgili olarak, "Yatan hasta sayımız 47 kişi, yoğun bakımda takip edilen hasta sayımız 6 kişi. Hepsinin genel durumları iyi, kritik durumu olan hastamız yok. 4 hastamızın ameliyatı gerçekleşti." dedi.

İstanbul'da gerçekleşen kazayla ilgili, "İstanbul'da ise toplam hastanelerimize başvuran sayısı 179 oldu. Maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ve yoğun bakımlarda takip edilen hasta sayısı 3 kişi. 179 hastamızın genel durumları iyi. Ayrıca Pendik'te metro inşaat kazasında 4 vatandaşımız yaralandı. Genel olarak 4 hastamızın durumları iyi." ifadelerini kullandı.

177 YOLCU VAR CAN KAYBI YOK

CNN Türk canlı yayına katılan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk hastanelerde tedbir alındığını Kartal ve Pendik'ten çok sayıda ambulans sevk edildiği belirtti.

Öztürk henüz doğrulanmadığını belirterek resmi olmayan bilgilere göre uçakta 177 yolcu olduğunu ve içeride sıkışmış yolcular olabileceğini kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan uçakta 177 yolcu olduğunu belirterek can kaybı olmadığını söyledi.

CNN Türk canlı yayına bağlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan şunları ifade etti:

UÇAKTA KIRIM OLUŞTU

"Şu anda bize ulaşan bilgilere göre can kaybı yok. Yaralıların şu anda bazıları kendi imkanlarıyla uçaktan ayrıldı. Bazılarını da acil servis birimlerimiz ve ekiplerimiz uçağın içerisinden çıkarmaya çalışıyorlar yolcuları. Yaralıların tahliyesi devam ediyor. 177 yolcu bunun 2'si çocuk. 6 da mürettebat vardı uçakta. Aldığımız bilgilere göre sert iniş sonucu pist başından çıkarak araziye sürüklendi. Uçakta kırım oluştu. Yolcuların önemli bir kısmı kendi imkanlarıyla uçağı terk etti. (Uçakta sıkışan yolcular iddiası) İçeride olanlar da ekiplerimiz tarafından tahliye edilmeye çalışılıyor."

Turhan kazanın oluş şekline ilişkin ise "Bize gelen bilgiye göre kaza sert bir iniş yapıldığı ve hızını kesemeyip pist başından araziye çıkması sonucu oluştu. Pilotlarla bir irtibat hala kurulamadı. Oradaki arkadaşlarımızla görüşüp anbean bilgi alıyoruz. 32'ye yakın ambulans olay yerine gitti. Bunlarla yaralılar hastanelere sevk ediliyor." ifadelerini kullandı.

YARALILAR VAR

Üç parçaya ayrıldığı görülen uçakta ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığı ancak yaralıların bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan kaza bölgesine hareket etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.

BAŞHEKİM'DEN AÇIKLAMA

Uçak kazasında yaralanan 32 kişinin getirildiği Kurtköy’deki özel bir hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Kerem Gün, son durumla ilgili açıklama yaptı. 5 hastanın taburcu edildiğini belirten Gün, ağır yaralı hastanın ameliyatının sona erdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Doç. Dr. Gün, yaptığı açıklamada, Şu anda 5 kişi taburcu oldu, 27 tane hastamız kaldı. Yabancı uyruklu hastalarımızdan bir tanesi ameliyattan çıktı serviste takip ediyoruz. Diğer yabancı uyruklu hastanın tetkikleri yapılıyor. Diğer hastaların da tetkik ve tedavileri devam ediyor. İki yabancı uyruklu hastamız vardır, birinin Çinli diğerinin İsrailli olduğunu öğrendik. Hem Türk, hem de yabancı hastaların hayati tehlikeleri bulunmuyor. 4 yaşındaki kızın da sağlık durumu çok iyi ve ailesinin yanında. Büyük bir travması yoktu, muayeneler sonrasında ailesine verdik. Ağır yaralı hastanın ise birkaç travması vardı. İlk müdahale plastik cerrahi tarafından kopan kulağına yapıldı. Omurgası ve diğer kemik kırıklarıyla ilgili ameliyat planlanıyor. Önümüzdeki saatlerde ya da sabaha karşı yapılacak, şu anda hiçbir hayati tehlikesi yok" dedi.

UÇAK ENKAZINDAN BİR YARALI DAHA KURTARILDI



Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Olayda yaralılar hastaneye sevk edilirken, olay yerinde çalışmalar sırasında uçak enkazından bir yaralı daha kurtarıldı. Yaralı, sedyeyle olay yerindeki ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

HASTANELERE 120 YARALI TAŞIDIK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcu uçağının pistten çıktığı bölgeye geldi. Vali Yerlikaya burada basına bir açıklama yaptı. Vali Yerlikaya açıklamasında, “Bu akşamüzeri saat 18.30 civarında İzmir-Sabiha Gökçen İstanbul seferini yapan Pegasus yolcu uçağı maalesef kötü hava koşulları sebebiyle piste tutunamıyor. Pistten çıktıktan sonra 50 60 metre sürükleniyor. TEM’den E5’e bağlantı yolunun olduğu mevkide 30 40 metre yüksekten buraya düşüyor. 175 yolcu, 2 bebek, 4 mürettebat ve 2 pilotumuz var. Şu ana kadar hastanelere 120 yaralı taşıdık. İçeride şu anda arkadaşlarımız yaralıları kurtarma çalışmalarını yapıyor. 112’miz, itfaiyemiz, AFAD’ımız hep birlikte olay yerindeki yaralılarımızı ilk andan itibaren kurtarıp en yakın hastaneye taşıyorlar. Sağlık Bakanımız da Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi’nde. Birazda havalimanındaki kriz merkezine geçeceğiz. 1 saat sonra tekrar sizlerle buluşacağız. Bir sat önceki rakamla şimdiki rakam farklı. Üzüntümüz büyük. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Gerçekten daha büyük bir kaza olmasından, bu şekilde kurtulduğumuz için mutluyuz. Yangın çıkabilirdi. Soğutma çalışmaları eper vakit sürdü. 1 2 arkadaşımız haricinde yaralıların hepsi hafif. Havalimanı şu anda kapalı” dedi.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Vali Ali Yerlikaya "İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı,Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır. Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

THY, SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI KALKIŞLI VE VARIŞLI TÜM SEFERLERİNİ DURDURDU

Türk Hava Yolları (THY), yaşanan kaza nedeniyle bugünkü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerini iptal etti.



THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel hava yolu şirketine ait bir uçağın pistten çıkması nedeniyle ilgili meydanda uçuş operasyonlarının havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durdurulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, "5 Şubat tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler. Yaşanan olay nedeniyle derin üzüntü duyuyor; uçakta bulunan yolculara, uçuş ekibine ve Türk sivil havacılığına birlikte katkı sağladığımız hava yolu şirketine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de uçuş trafiğinin durdurulması nedeniyle 5 Şubat'taki Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerin iptal edildiğini vurgulayarak, "Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler." bilgisini verdi.

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pistten çıkan uçak nedeniyle can kaybı bulunmadığını, yaralı yolcuların hastanelere sevk edildiğini bildirdi.



Pegasus Hava Yolları'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımız, bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. An itibarıyla, can kaybı bulunmuyor, yaralı yolcularımız hastanelere sevk ediliyor. Gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.