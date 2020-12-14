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Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL (DHA) - İHA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 09:49 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Bekçiler durdurdu, kemerin içinden döner bıçağı çıktı

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İstanbul Esenyurt'ta gece kartalı olarak bilinen mahalle ve çarşı bekçilerinin şüphelenip durdurduğu bir şahsın üzerinde kemer görünümlü kılıfın içinde çıkan 60 santimlik döner bıçağı şaşırttı. Şüpheli şahsın Emniyet'teki işlemleri sürüyor.

Esenyurt'ta Gece Kartalları olarak bilinen bekçiler dün akşam saatlerinde sokak üzerinde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Üst araması yapan ekipler, şüphelide herhangi bir şey bulamadı. Şüpheliden kemerini de çıkarmasını istediler. Kemerin içinde 60 santim uzunluğunda döner bıçağı çıktı. 

Şüpheli şahıs işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken bıçağın saklanma şekli bu kadarına da pes dedirtti.

 

 

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