Son dakika haberleri... Pitbull korumalı kumarhaneye baskın! Polisi şaşırtan cevap...

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekipleri, Sokağa Çıkma Kısıtlaması ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında kapalı olması gereken bir kıraathanede, kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Gece saatlerinde kıraathaneyi izlemeye alan ekipler, bir müşteri içeri girmeye çalıştığı sırada operasyon düzenledi.

PİTBULL KORUMALI KUMARHANE

Bu sırada içeriye girmeye çalışan müşteri sokak üzerinde kaçmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Kıraathanenin arka bölümüne giren ekipler, masalarda kumar oynandığını, masalarda para ve kartların olduğunu gördü. Ayrıca kıraathanenin girişinde bulunan Pitbull köpeği dikkatlerden kaçmadı. Şüphelilerin, Pitbull köpeğini muhtemel bir tehlikeye karşı içeride sakladıkları belirtildi.

"ÇAY İÇMEYE GELDİK"

Kumar oynayan 8 şüpheliye 'sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak', 'maske takmamak' ve 'kumar oynamak' suçlarından 42 bin 488 lira para cezası kesildi. İş yeri sahibi M.D'ye ise 'kumar oynatmak' ve 'yer temin etmek' suçundan adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan 8 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bir şüphelinin ise kendini görüntüleyen basın mensuplarına "Kumar oynamıyorduk, çay içmeye geldik" demesi dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan operasyon anı kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, benzer uygulamaların daha sıkı devam edeceğini, kısıtlamaya uymayanlar ve kumar oynayanları ağır cezaların beklediğini açıkladılar.