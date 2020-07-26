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MUSA KESLER
Haber Giriş: 26.07.2020 - 13:12,Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! O bar kapatıldı! Duvarlarına katil yazdılar...

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr

Pınar Gültekin’i katleden Cemal Metin Avcı’nın Muğla'daki‘ Cüce’ adlı barı kapandı. İsim Levhası siyah naylon ile kaplanarak kapatıldı. Duvarlarına boya ile ‘katil’ yazıldı.

Gelen son dakika haberine göre; Pınar Gültekin’i katleden Cemal Metin Avcı’nın ‘Cüce’ adlı barı kapandı. İsim Levhası siyah naylon ile kaplanarak kapatıldı. Duvarlarına boya ile ‘katil’ yazıldı.

Son dakika haberleri... Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme O bar kapatıldı Duvarlarına katil yazdılar...
Muğla'da iktisat öğrencisi Pınar Gültekin (27) 16 Temmuz'da kaybolmuş, gözaltına alınan bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32), Pınar Gültekin'i bağ evinde boğarak öldürdüğünü, cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etmişti.

Ormanlık alanda Pınar Gültekin'in varil içinde üzerine beton dökülmüş yanmış cesedine ulaşılmasının ardından Avcı cinayetten tutuklanmıştı.

Son dakika haberleri... Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme O bar kapatıldı Duvarlarına katil yazdılar...



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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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