MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberleri...Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Aileye soruşturma yok
GeriGündem Son dakika haberleri...Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Aileye soruşturma yok
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 11:57 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri...Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Aileye soruşturma yok

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberleri...Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Aileye soruşturma yok
Abone Olgoogle-news

Muğla’da Pınar Gültekin cinayetinde Cemal Metin Avcı’nın ailesi ve akrabası hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığında ek kavuşturmaya yer olmadığına dair karara aile avukatı itiraz etti. Aile avukatı Rezan Epözdemir, bu kararı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine itiraz için Muğla’ya geldi.

Pınar Gültekin cinayetine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın annesi A. Avcı ve babası S. Avcı ve akrabası olduğu öğrenilen Şükrü Gökhan O. hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.

Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine şahıslar hakkında verilen ek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılması yönünde itiraz etti.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hürriyet Gazetesi Muhabiri Musa Kesler, Pınar Gültekin'in katledildiği dehşet evinde
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle