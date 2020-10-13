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DHA
Haber Giriş: 13.10.2020 - 10:13 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Peş peşe kötü haberler geliyor! Sahte içkiden bir ölüm de Trabzon'da...

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Son dakika haberleri... Peş peşe kötü haberler geliyor! Sahte içkiden bir ölüm de Trabzon'da...
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Sahte içki kâbusu sürüyor. Şu ana kadar İzmir, Kırıkkale, Mersin, İstanbul, Aydın ve Muğla’da 35 kişi sahte içkiden öldü. Son haber Trabzon'dan geldi. Trabzon'da kendi hazırladığı sahte alkolden içtiği iddiasıyla hastaneye kaldırılan özel güvenlik görevlisi M.B. (56) yaşamını yitirdi.

Olay, dün Yenimahalle’de meydana geldi. İddiaya göre bazı karışımlar yaparak sahte alkol üreten M.B. içkiyi içtikten sonra fenalaştı. Yakınlarının ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan M.B. ambulansla Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen M.B. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. M.B.’nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

M.B.’nin kentte bir kurumda özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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