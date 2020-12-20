Son dakika haberleri... Pendik Belediyesi ile İBB arasında konteyner tuvalet gerginliği

Olay, Pendik Üst Kaynarca Tevfik İleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vatandaşların talepleri üzerine Pendik Belediyesi tarafından dün cadde kenarına konteyner tuvalet konuldu. Bugün caddeye gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise idarelerinde olan caddede yapılan işlemler için kendilerinden izin alınmadığını söyleyerek konteyner tuvaleti kaldırmak istedi. TIR'a yüklenen konteynerin götürülmesini istemeyen Pendik Belediyesi ise çöp kamyonlarıyla yolu kapattı. Bir süre sonra Pendik Belediyesi yetkilileri yolu açtı ve TIR'a yüklenen konteyner Pendik AKOM alanına götürüldü.

"KONTEYNERİ GENEL ANLAMDA İHTİYAÇ OLDUĞU İÇİN İSTEMİŞTİK"

Bir vatandaş, "Büyükşehir Belediyesi bizi çok mağdur etti. İşe gidip gelirken, iş dönüşünde pazara giderken kullanıyorduk. Çok güzel bir iş yaptı Pendik Belediyesi buraya. Ama şu anda bunu kaldırıyorlar. Niye kaldırdıklarını anlamış değilim. Konteyneri genel anlamda ihtiyaç olduğu için istemiştik. 1993'ten beri burada oturuyoruz. Bu adamlar işe giderken, iş dönüşü kahvelere dadanıyor. Kahveci sokmuyor kahvelere tuvalet ihtiyacından dolayı" dedi.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN MÜSAADE ALINMASI GEREKİYOR"

İBB'de yol bakım görevlisi olarak çalışan Temel Öner ise "Burası Büyükşehir Belediyesi'ne ait ana arter. Burada yapılan her şey için Büyükşehir Belediyesi'nden müsaade alınması gerekiyor. Ancak Pendik Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ile yazışmadan bu tuvaleti ana arterin üzerine koymuş. Var olan esnafın tamamı bundan rahatsız. Ne kanuna ne usule uygun bir davranış. Eğer böyle bir şey varsa İBB yönetimiyle gerekli görüşmeler yapılır. Ona göre uygun görülürse konulur, bu durumu yaşamayız. Biz gerekli uygulamayı yaptık. Kaldırdık tuvaleti ama Pendik ilçe belediyesi yolu kesmiş, çıkışımıza engel oluyor" diye konuştu.