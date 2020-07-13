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Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 13.07.2020 - 12:03,Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Ozan Güven hakkında istenen ceza belli oldu

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Son dakika haberleri... Ozan Güven hakkında istenen ceza belli oldu
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Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven hakkında, "hakaret", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"ve "kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 8 aydan, 13,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Gelen son dakika haberine göre; Ozan Güven hakkında istenen ceza belli oldu. Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği öne sürülen Ozan Güven hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılık, Ozan Güven hakkında "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine Ozan Güven hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, Ozan Güven hakkında "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede, doktor raporunun dikkate alındığı ve eylemin basit yaralama kapsamında kalmadığı ifade edildi. İddianame kabul edilirse Ozan Güven önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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Ozan Güven - Deniz Bulutsuz olayıyla ilgili görüntüler dosyada İşte dayak fotoğrafları
Ozan Güven - Deniz Bulutsuz olayıyla ilgili görüntüler dosyada! İşte dayak fotoğrafları
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