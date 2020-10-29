MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberleri... Ortalık savaş alanına döndü! Önündeki araçlara çarptı, yaralılar var
GeriGündem Son dakika haberleri... Ortalık savaş alanına döndü! Önündeki araçlara çarptı, yaralılar var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 29.10.2020 - 15:46 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Ortalık savaş alanına döndü! Önündeki araçlara çarptı, yaralılar var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Çorum'da freni patlayan kamyonun 2 kilometre boyunca trafikteki araçlara çarparak sürüklendiği kazada 8 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çorum çevreyolundaki Binevler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal D. idaresindeki 16 AJK 638 plakalı kamyon freni patlayınca TIR, kamyon ve 3 otomobile çarparak ortalığı savaş alanına çevirdi.

Kontrolden çıkan kamyon, yaklaşık 2 kilometre sonra durabildi. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Çorum - Ankara kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu. 6 aracın karıştığı kazada yaralanan 8 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından gazetecilere açıklama yapan sürücü Bilal D., "Rampayı iniyordum kamyonun freni patladı. Vites düşürdüm ama ondan sonrasını hatırlamıyorum. Sadece bir araç korna çalmama rağmen önüme çıktı. Hızım düşüktü. Hız düşük olmasa tampondan başka hiç hasar var mı?" dedi.

Son dakika haberleri... Ortalık savaş alanına döndü Önündeki araçlara çarptı, yaralılar var

Kamyonu görünce korkup kaçıyor

Kaza sırasında yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Hızlı bir şekilde seyrettiği görülen kamyonun bir araca çarptıktan sonra savruluyor. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil ise yolun ortasında kalıyor.
Kaza anından kontrolden çıkan kamyonu gören bir vatandaş korkup kaçıyor.,

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle