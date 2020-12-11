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Ayhan ACAR/BARTIN (DHA)
Haber Giriş: 11.12.2020 - 14:44 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Önce köpürdü, bugün de rengi maviye döndü! Bartın Irmağı'nda endişe veren görüntü

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Son dakika haberleri... Önce köpürdü, bugün de rengi maviye döndü! Bartın Irmağı'nda endişe veren görüntü
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Bartın'da kent merkezinden geçen ırmağın rengi artan kirlilik nedeniyle maviye dönüştü, etrafa yayılan kötü koku rahatsızlık yarattı. Irmaktaki balıkların su yüzüne çıkması dikkat çekti.

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  • Bartın Irmağı maviye büründü, balıklar su yüzeyine çıktı
  • Bartın Irmağı maviye büründü, balıklar su yüzeyine çıktı
  • Bartın Irmağı maviye büründü, balıklar su yüzeyine çıktı
  • Bartın Irmağı maviye büründü, balıklar su yüzeyine çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bartın Irmağı'ndaki kirlilik artmaya başladı. Geçen günlerde Çağlayan mevkisindeki ırmak yatağındaki suyun köpürmesinin ardından bu sabah saatlerinde de Gölbucağı Mahallesi Asma Caddesi mevkisinden geçen bölümünde su mavi renge döndü. Kötü kokuların yayıldığı ırmakta, balıkların toplu olarak su yüzüne çıkması dikkat çekti.

Köprü üzerinden geçen vatandaşlar ırmağın renginin değişmesine tepki gösterdi. Kent merkezine kadar yayılan kötü kokunun ırmak yatağındaki renk değişikliği sonrasında meydana geldiği öğrenildi. Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri sudan numune alarak kirliliğin sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri... Önce köpürdü, bugün de rengi maviye döndü Bartın Irmağında endişe veren görüntü

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