Son dakika haberleri... Okullar tatil mi? Bakan Selçuk açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında tüm bakanların katıldığı koronavirüs toplantısı sonrası milyonlarca kişiyi ilgilendiren kararlar açıklandı. Toplantının ardından basının karşısına çıkan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 16 Mart'tan itibaren okulların tatil edildiğini açıkladı. Toplantının ardından üniversitelerle ilgili de açıklama yapıldı. Üniversiteler 3 hafta boyunca tatil olacak.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, corona virüse karşı alınan tedbirlerin ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin detayları açıkladı



İŞTE MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK'UN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI



Küresel ölçekte etkili olan virüs konusuna MEB olarak okullarımızda aldığımız tedbirlerin teknik ayrıntıları var. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sağlığı için ülke genelindeki okullarımızın 16 Mart'tan 2 hafta süreyle 30 Mart'a kadar tatil edilmesi kararlaştırılmıştır.



16-30 Mart arasındaki tatil sürecinde ilk haftayı istirahat ederek geçirmelerini tavsiye ediyoruz. Diğer hafta uzaktan eğitim başlayacaktır. Uzaktan eğitim, ders ortamını evlere taşıyacak. İlk ve orta derecelik okullarımızda yeniden yapılandırılarak tv ortamından sunulacaktır. Hangi teknoloji ile hani içeriği nasıl vereceğimizle ilgili bir alt yapı hazırladık. Öğretim kademelerine göre bütün planlar hazırlanmış durumda. Elazığ depremi sırasında uyguladığımız bu sistematiği tatil döneminde de devam ettireceğiz.



Eğitim bilişim ağında ücretsiz 3 gb internet pakedi hizmeti sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin teknik imkan ve tercih konusunda seçeceği ortak ve TRT'den farklı kanallardan kendi derslerini alabilme imkanları olacaktır. Velilerimiz ve öğrencilerimiz iletişim portalından tüm bilgileri alabileceklerdir.



TRT kanallarındaki ders anlatımları duyurulacaktır. Kişiye özel akıllı sistemimizde tüm hizmetler hazırdır. Bu sürecin bittiğinde yüz yüze telafi programı uygulanacaktır. Ayrıca öğretmen ve yardımcı öğretmenlerimiz uzaktan eğitimle virüse karşı eğitim dersleri alacaktır.



Bu süreçte en önemli görev ebeveynlerimize düşüyor. Bu tatil sürecinde kendi ve evlatlarınızın sağlığına dikkat etmelisiniz. Sağlık Bakanlığımızın yaptığı paylaşımlara dikkat etmelisiniz.

23 Mart'tan itibaren ailelerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Karşılaşabileceğimiz muhtemel problemlere yönelik tüm tedbirlerimiz hazırdır.

Bu tedbirin alınması çocuklarımızın okullarda toplu olarak bulunmasını engellemektir. Elbette özel okullardaki öğrencilerde bu durumla birebir karşılaşacaklardır. MEB'e bağlı anasınıf ve tüm kreşler içinde bu söz konusudur.

MEB çerçevesinde tüm ülkeyi ilgilendiren bir konu. Küresel bir hastalığın kontrol edilebilmesi için böyle bir çalışma ihtiyacı doğurdu. Bizde böyle bir çalışmayı uygun gördük.

Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken tüm senaryolar hazır.





Diğer sınıfların tamamı buradan eğitim alabilirler. Yeni koronavirüs tüm toplumun hareketliliğini azaltmak ve yayılımı engellemek için böyle bir liste hazırlandı. Her bir çocuğumuzun korunması bizim için çok önemli.

Olağan durumlarda öğretmenlerimiz okullarda bulunuyordu. Fakat olağanüstü bir durumda öğretmenlerimizin okullarda yada ara tatillerde bulunmasını beklemiyoruz ve çok acil durum olmadığı sürece yurt dışına çıkmamalarını istiyoruz.







MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TATİL KARARI ÖNCESİ BU AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 6 Nisan'daki ara tatilin Corona Virüs nedeniyle öne çekilirse eğitim sürecinin aksamaması ve öğrencilerin mağdur olmaması için 'uzaktan eğitim' ve 'telafi eğitimi' verilecek.

Bakanlıkta, Corona Virüs tehdidine karşı eğitim süreciyle ilgili planlamalar kapsamlı bir şekilde en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi. Bakanlık merkez binasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un başkanlığında düzenlenen toplantılarda Corona Virüse karşı okullarda uygulanacak tedbirler görüşüldü. Okullardaki eğitim sürecinin planlanmasına ilişkin tüm olasılıklar için ayrı ayrı simülasyonlar yapıldı ve farklı senaryolar masaya yatırıldı. Toplantıda okulların hijyen malzemelerine erişimi, merkez ve taşra teşkilatları arasındaki koordinasyon çalışmaları da bütün detaylarıyla ele alındı.

'UZAKTAN EĞİTİM' VE 'TELAFİ EĞİTİMİ'

Yapılacak değerlendirmeler sonucunda 6 Nisan'daki ara tatilin öne çekilmesi durumunda okul dışındaki eğitim sürecinin aksamaması ve hiçbir öğrencinin mağdur olmaması amacıyla 'uzaktan eğitim' ve 'telafi eğitimi' ile ilgili hazırlıklar da tüm detaylarıyla planlandı. Uzaktan eğitim noktasında, geçtiğimiz ay tanıtımı yapılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kritik bir rol üstlenecek. Türkiye’nin alanında uzman öğretmenlerinin ders anlatım videolarıyla oluşturulan, dijital kütüphanesi ve yapay zeka altyapısına sahip akıllı yönlendirme sistemiyle yenilenen EBA, Elazığ depremi sonrasındaki telafi eğitimi sürecinde de depremzede öğrencilerin imdadına yetişmişti. Okulların erken tatil edilmesi durumunda ayrıca yaygın kitle iletişim araçlarıyla uzaktan eğitim planlamaları da devreye girecek.

Corona Virüse karşı alınan tedbirlerin ilk iki ayağını 'okullarda bilgilendirme çalışmaları', 'eş zamanlı hijyen' oluştururken, son ayağı 'olası bir tatil durumunda her zaman ve her yerden erişilebilen uzaktan eğitim altyapısı' olarak belirlenmiş oldu. Bugüne kadar Corona Virüse karşı öğrenci, öğretmen, personel ve veliler için koruyucu ve önleyici pek çok tedbir uygulandı. Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışındaki okul ve eğitim kurumlarında, öncelikle kapsamlı bir iletişim planlaması hazırlanarak bilgilendirme ve hijyen çalışmaları başlatılırken, ardından tüm okullarda gerçekleştirilen eş zamanlı hijyen uygulamasıyla öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarda temas ettiği bütün yüzeyler dezenfekte edildi. (Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA - DHA)





