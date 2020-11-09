Son dakika haberleri... Ã–fkelendi, tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± erkek arkadaÅŸÄ±nÄ± tokatladÄ± GÃ¶renler baÄŸÄ±rdÄ±: Polisi arayÄ±n

KonyaltÄ± ilÃ§esinin Siteler Mahallesi'nde dÃ¼n gece yaÅŸanan olay, Ã§evredekiler tarafÄ±ndan cep telefonu kameralarÄ±yla kaydedildi. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere gÃ¶re, araÃ§tan inen bir kadÄ±n ile bir erkek tartÄ±ÅŸmaya baÅŸlÄ±yor.

KadÄ±n Ã¶fkeyle Ã¼zerine yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ erkeÄŸi tartaklayÄ±p, tokatlÄ±yor. Yol kenarÄ±ndaki parka doÄŸru kaÃ§an erkek, kollarÄ± ile kendini korumaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken cep telefonu ekranÄ±nÄ± kadÄ±na gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Ã§ekenlerden biri ise "Polisi arayÄ±n polisi" diye baÄŸÄ±rÄ±yor. Erkek, kadÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k vermiyor.

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