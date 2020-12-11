MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberleri... İstanbul'da hareketli dakikalar... 'Nurçinler' suç örgütü lideri yakalandı
GeriGündem Son dakika haberleri... İstanbul'da hareketli dakikalar... 'Nurçinler' suç örgütü lideri yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 11.12.2020 - 10:40 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... İstanbul'da hareketli dakikalar... 'Nurçinler' suç örgütü lideri yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberleri... İstanbul'da hareketli dakikalar... 'Nurçinler' suç örgütü lideri yakalandı
Abone Olgoogle-news

İstanbul'da "Nurçinler" adıyla bilinen organize suç örgütünün lideri Ahmet Nurçin polis operasyonuyla yakalandı.

9
  • Nurçinler çetesi lideri böyle yakalandı
  • Nurçinler çetesi lideri böyle yakalandı
  • Nurçinler çetesi lideri böyle yakalandı
  • Nurçinler çetesi lideri böyle yakalandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Haziran'da "Nurçinler" olarak bilinen organize suç örgütüne operasyon düzenlemişti. Düzenlenen operasyonda çetenin 16 üyesi gözaltına alınmıştı. Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy ve Sarıyer ilçeleri başta olmak üzere İstanbul genelinde çok sayıda farklı suç eylemlerine karışan çetenin liderinin yeri de polis ekiplerince tespit edildi.

Ümraniye'de bir sitede bulunduğu tespit edilen suç örgütü lideri Ahmet Nurçin'in yakalanması için polis ekipleri özel harekat polislerinin de desteği ile operasyon başlattı. Geçtiğimiz çarşamba günü siteye operasyon düzenleyen polis ekipleri 15 farklı konudan suç kaydı olan ve 8 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan "Nurçinler" çetesinin lideri Ahmet Nurçin'i gözaltına aldı.

Şebeke liderinin evinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek, 2,5 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ahmet Nurçin sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemece "Silahlı Suç Örgütü Kurmak-Yönetmek-Üye Olmak-Yardım Etmek", "Nitelikli Yağma", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Kasten Yaralama", "Tefecilik", "Vergi Usul Kanununa Muhalefet", "Kamu Görevlisinin Suç Bildirmemesi", "Görevi kötüye Kullanma", "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti", gibi çok sayıda suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle