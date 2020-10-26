Son dakika haberleri... Nefes borusuna ekmek kaçtı, 2 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti

Gölcük Merkez Mahallesi'nde yaşayan Süleyman ve Seyhan Karakolcu çiftinin kızları Zeynep Karakolcu, 18 Ekim günü yemek yediği sırada nefes borusuna ekmek kaçtı. Aile, nefes almakta zorlanan kızlarını Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

İlk müdahalesi yapılan Zeynep, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Zeynep bugün yaşamını yitirdi. Küçük Zeynep’in ölümü ailesi ve yakınlarını üzüntüye boğdu.

ZEYNEP ANNESİNE 'KURTAR BENİ' DEMİŞ

Zeynep Karakolcu'nun dayısı Zekeriya Özer, ''Zeynep ve annesi bana geldi. Annesi daha sonra eve gitmek istedi, kızına 'Kalk evimize gidelim' dedi. Zeynep de 'Hayır, Zeki babamla kalacağım' dedi. Ben de ona yan tarafta bulunan bakkaldan bir şeyler aldım. Zeynep daha sonra evde benim aldığım çikolataları, bisküvileri kaldırıp, bir kenara atıyor ve annesinden ekmek istiyor. Annesi de ekmek veriyor, bir müddet sonra Zeynep annesinin eteğine yapışarak ‘Kurtar beni’ diyor. Annesi Zeynep’i yüz üstü yatırıyor, sırtına vuruyor, elini ağzına sokarak ekmeği çıkarıyor ama çocuk boğulmaktan yorulmuş, ambulans geliyor. Çocuğu daha sonra devlet hastanesine götürüyorlar. Oraya gittiğinde Zeynep zaten yaşamını yitirmiş, orada çocuğu tekrar yaşama döndürüyorlar. Daha sonra Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk ediyorlar. Burada 9 gün yoğun bakımda kalıyordu, en son cuma günü doktor bize beyne oksijen gitmediğini söyledi. Cuma sabahı da çocuğun beynine oksijen verdiler. Zeynep’in beyni kabul etmemiş, durumu kritik hale gelmişti, bugün vefat etti'' dedi.